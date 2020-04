Fotballpresidenten frykter konkurser i Klubb-Norge

Fotball-koronapausen kom på verst tenkelig tidspunkt, mener NFF-president Terje Svendsen. Han forteller om oppspiste reserver hos klubbene og bekymrede ledere.

Fotballpresident Terje Svendsen frykter for fotballklubbers eksistens gjennom koronakrisen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Torsdag kom fotballpresidenten og generalsekretær Pål Bjerketvedt med et rop om hjelp på en pressekonferanse på Ullevaal stadion. NFF-toppene ønsker tilført statlige millioner så raskt som mulig for å berge fotballen gjennom en kritisk situasjon.

Det står mest penger på spill i Eliteserien, men også nedover i systemene sliter mange allerede kort tid etter at sesongen skulle vært i gang. Ut mai trenger breddeklubbene til sammen 300 millioner kroner i friske midler. Svendsen frykter konkurser flere steder dersom situasjonen vedvarer og man ikke får inn midler.

– Ja, det frykter jeg absolutt at kan skje. Jeg har snakket med klubbledere fra breddefotballen og helt opp til eliteserienivå som er bekymret for utviklingen. De ser ikke frem til månedsskiftet mai/juni med fortrøstning eller noen spesiell glede, sier fotballpresidenten til NTB.

Slunkne klubbkasser

Både i NFF-administrasjonen og klubbene rundt om i landet er det gjort betydelige permitteringer som følge av koronaepidemien. Aktiviteten er skrudd ned til «nærmest null», sier Svendsen, som mener de ikke kunne ha gjort noe mer for å bedre økonomien.

– Vi gjør det vi kan for å begrense skadevirkningen, men timingen på dette var utrolig ugunstig. Det skjer på verst tenkelig tidspunkt, sier han og poengterer:

– De økonomiske reservene hos klubbene er spist opp gjennom vinteren, og nå skulle inntektene begynne å komme.

Det nevnte ropet om hjelp var rettet til regjeringen ved Kulturdepartementet. Svendsen håper på et raskt og positivt svar derfra slik at klubbene kan hjelpes til å drive videre.

– De reagerte raskt ved å komme med den pakken (støtteordning på 600 millioner kroner), men så viste det seg at den pakken ikke traff skikkelig. Så nå håper jeg at man reagerer raskt på den utfordringen vi har gitt dem, og at de kommer på banen med ordninger som treffer idretten og fotballen bedre.

Tomme fotballbaner betyr tapte inntekter for norske klubber. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

TV-penger

For toppfotballen er TV-avtalen med rettighetshaver Discovery viktig. Den genererer en betydelig del av de årlige medie-, sponsor- og billettinntektene i Eliteserien på 1,3 milliarder kroner.

Per nå er det ingen live-fotball å sende på TV, og slik kommer det også til å være en stund. Svendsen vil ikke si noe om eventuelle klausuler i avtalen dersom det ikke spilles kamper, men sier følgende:

– Vi har en god dialog med Discovery, og vi diskuterer ulike løsninger. De er også opptatt av produktet, og det er jo en stor usikkerhet der nå. Dersom dette blir langvarig, er det veldig store beløp som står på spill, sier Svendsen.

– Det er ordentlig dramatisk for norsk fotball dersom man ikke kommer i gang med 2020-sesongen?

– Definitivt.