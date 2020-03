NFF kom med nyheten Fotball-Europa ventet på. Nå innrømmer de tabbe.

Norges Fotballforbund bekreftet at sommerens fotball-EM utsettes ett år på grunn av koronaviruset rundt to timer før det var offisielt fra Uefa.

Idrettsverden preges av utsettelser og avlysninger som følge av koronaviruset.

Det har derfor vært spenning rundt hva som skjer med sommerens fotball-EM og OL.

Tirsdag bekrefter Norges Fotballforbund at EM utsettes til 2021. De nye datoen er 11. juni til 11. juli 2021. Det skulle opprinnelig avholdes fra 12. juni til 12. juli, med 12 forskjellige vertsnasjoner.

Flere stusset over at det var NFF som kom med bekreftelsen på at EM nå utsettes. Fra andre forbund og Uefa var det helt stille i flere timer.

Nå innrømmer direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, overfor Aftenposten at de var for raskt ute.

– Vi var litt kjappe på avtrekkeren. Vi har fått mange henvendelser fra mange som ventet på den endelige avgjørelsen, sier hun.

Flere medier meldte at NFF publiserte nyheten, før det var tatt en endelig avstemming blant de 55 medlemslandene i Uefa.

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Anderssen.

To timer senere kom den endelige bekreftelsen fra Uefa.

– Hundre prosent riktig

– Slik situasjonen er i verden nå, så var dette en ventet beslutning. Dette må vi selvfølgelig bare respektere. Det er ikke noen annen måte å ta dette på, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck til NTB.

Landslagsassistent Per Joar Hansen sier også at beslutningen var som ventet, og mener utsettelsen er «hundre prosent riktig».

De har ikke rukket å se på hva det betyr for Nations League-semifinalen mot Serbia, og skal sette seg ned og se på konsekvensene etter hvert.

Uefa melder at playoffkampene trolig utsettes til begynnelsen av juni.

– Er det negativt eller positivt for dere med utsettelse?

– Nå tenker jeg mer at dette handler ikke bare om oss i Norge. Fotball blir underordnet når det som skjer, skjer. Alle må ta ansvar for å stoppe smitte, og unnskyld uttrykket – men faenskapet. Nå er det liv og helse som står på spill. Alle må bidra, og det her er et grep som blir tatt for å gjøre noe med det.

– Ønsker å fullføre sesongene

Tirsdag formiddag møtte Uefa interesseorganisasjonene til både ligaforeningene og de store klubbene i Europa. Med var også representanter for den internasjonale spillerforeningen.

Tariq Panja i New York Times er en av journalistene som er tettest på internasjonal fotballpolitikk.

Han skrev tidligere tirsdag at følgende kom ut av møtet:

Sommerens EM utsettes til 2021.

Ligaene skal få tid til å fullføre sesongene gjennom sommeren. Det avhenger naturligvis av hvordan situasjonen med viruset utvikler seg.

Det skal settes ned to arbeidsgrupper. Den ene skal se på hvordan terminlisten for neste sesong skal løses. Den andre skal se på hva som blir de økonomiske konsekvensene.

Hevder Uefa krever gigantsum

Ifølge The Athletic kommer Uefa nå til å kreve 275 millioner pund, over tre milliarder kroner, fra europeiske klubber og ligaer som kompensasjon for utsettelsen.

Det skal være prisen som Uefa estimerer at det vil koste å utsette EM i ett år.

– Nå kommer neste fase. Nå må man finne ut de økonomiske konsekvensene. Hva gjør man med spillere på utgående kontrakt? Hva gjør man med terminlistene i de forskjellige ligaene? spør tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft.

– Et poeng, som mange har glemt i evalueringen, er at selv om det er Uefa som på papiret styrer dette her, har de store klubbene og ligaene en enorm makt. De er kommersielle partnere, og det er viktig at man finner en balanse. Dette vedtaket er svært viktig, fortsetter han.

Fjørtoft mener det er nå utfordringene begynner.

– Det her har enorme implikasjoner. Det er en ligning med flere ukjente, både økonomisk og med tanke på terminlistene. Det er to ting som bestemmer over alt dette: viruset og regjeringene, sier Viasat-eksperten.

Uefa-president Aleksander Čeferin sier i en pressemelding at det er dyrt for Uefa å flytte EM, men at de skal gjøre sitt beste for at det ikke skal påvirke støtten av grasrota, kvinnefotballen og utviklingen av fotballen i medlemslandene.

Flere nasjoner ba om utsettelse

Flere nasjoner, deriblant Italia og Romania, har bedt om en utsettelse i løpet av de siste dagene.

– En utsettelse er det riktige sporet å følge akkurat nå, sa den italienske fotballpresidenten Gabriele Gravina til Rai Radio 1 mandag.

Italia er det landet som er hardest rammet av koronaviruset i Europa. De er et av arrangørlandene, og åpningskampen skulle opprinnelig spilles i hovedstaden Roma på Stadio Olimpico.