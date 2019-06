Joshua King og Sten Grytebust var ikke å se da landslagssjef Lars Lagerbäck samlet sin tropp til trening på Torshavn søndag.

Det er ikke klart hvorfor Grytebust og King ikke trente med resten av troppen dagen før EM-kvalifiseringsmøtet med Færøyene.

Landslagssjef Lars Lagerbäck møter pressen senere søndag. Det er ventet at han da vil gi en oppdatering på de to.

Dersom keeper Grytebust ikke er klar for spill, kan det åpne for at André Hansen vokter det norske målet i Torshavn. RBK-målvakten har hatt pause fra landslaget en lang periode, men takket ja til å vikariere i troppen til EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Færøyene.

Hansen-comeback?

Årsaken til Hansens comeback var skadeproblemene til Rune Almenning Jarstein og Ørjan Håskjold Nyland.

Sten Grytebust fikk en sjelden landslagssjanse mot Romania fredag. Danmark-proffen, som nylig ble klar for Ståle Solbakkens FC København, måtte tåle to baklengs.

Norge feilet mot Romania

Sondre Rossbach er den tredje keeperen i den norske troppen på Færøyene.

Joshua King sto også over treninger i forkant av Romania-kampen. Årsaken var problemer med en muskel i låret.

Norge måtte nøye seg med 2-2 mot Romania på Ullevaal. Utfallet ble en skuffelse etter at Norge ledet 2-0 underveis.

(©NTB)