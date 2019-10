Carlsen forklarer: Derfor vil han helst unngå dette

I fischersjakk er det 960 mulige måter å sette opp sjakkbrikkene. I en fjerdedel av dem havner dronningen i ett av hjørnene.

I en fjerdedel av fischersjakks 960 mulige oppsett er dronningen i ett av hjørnene. Det håper Magnus Carlsen å unngå.

HØVIKODDEN: Ett kvarter før de to kamphanene Magnus Carlsen (28) og Wesley So (26) starter VM-finalen i fischersjakk torsdag kveld, får de vite hvor brikkene blir plassert på brettet.

Hittil i VM har sjakkgeniet fra Lommedalen både ledd og rynket på nesen idet brikkene en etter en finner sin plass på brettet. Etterpå har han rundt ti minutter på seg til å forberede partiet.

– Det er spennende, sier han om hvordan det er stadig å måtte forholde seg til nye sjakkbrett.

Håper å slippe dronning i hjørnene

Carlsen er kjent for å være en spiller som ser muligheter der andre ser utfordringer. Likevel er det en situasjon han ønsker å unngå når han de neste dagene stadig skal forholde seg til nye sjakkbrett: En dronning i ett av de to hjørnene.

– Det synes jeg er slitsomt. Ellers er alt spennende.

– Hvorfor er det slitsomt?

– Poenget er at den ofte kan bli stående der lenge. Dronningen er den beste brikken, så du har lyst til å bruke den. Den hører hjemme i midten, forklarer han.

I fischersjakks 960 mulige oppsett, er dronningen i hjørnet i 240 av dem. Det vil si nøyaktig en fjerdedel.

Skjedde i det uoffisielle VM

Så langt i VM har Carlsen og de andre spillerne unngått den ufordelaktige dronning-stillingen, men på siste dag av det uoffisielle VM-et han gikk seirende ut mot Hikaru Nakamura skjedde det.

Med hvite brikker valgte Carlsen å gå på med randbonden (den ytterste bonden) helt fra start.

– Det er noe man egentlig ikke ønsker, forklarer Aftenpostens sjakkspaltist og NRK-ekspert Atle Grønn.

Likevel vant Carlsen partiet, og gikk opp i en 10–7-ledelse i kampen. Med svarte brikker spilte de remis. Senere samme dag tok han den uoffisielle tittelen som verdens beste i fischersjakk.

Slik var oppsettet mellom Carlsen og Nakamura i det uoffisielle VM i fjor. Da valgte Carlsen med hvite brikker å gå på med bonden helt på venstre side. En start man ikke ville gjort i klassisk sjakk.

Rokker ved harmonifølelsen

Grønn mener at en dronning i hjørnet nærmest er å regne som «sløsing». Derfor forstår han godt at Carlsen ønsker å ha brikken nærmere midten av brettet, der den kan dekke flere felter.

Han beskriver at en slik posisjon på sjakkens mektigste brikke er en ubehagelig følelse.

Atle Grønn er Aftenpostens sjakkspaltist. Under VM i fischersjakk er han også NRK-ekspert.

– Magnus er vant med harmoni fra barndommen av, og frem til i år var kjennetegnet hans at brikkene skulle samarbeide perfekt og kontrollere mange av motstanderens brikker. Derfor bryter det med den harmonien han er vant til. Det tar lang tid for en dronning å komme til et sentralt felt, derfor tar det også tid før han får indre ro, sier han.

– Det vil vel være like ubehagelig for motstanderen?

– Det gjelder for motstanderen også. Men hvis du er i en boksekamp og begge har en kniv i ryggen, så er det fortsatt ubehagelig.

Selv om dronningen i løpet av VM-finalen kan stå «offside» fra start, mener Grønn at det på ingen måte trenger å være ufordelaktig for det norske hjemmehåpet.

– Akkurat i Magnus sitt tilfelle er han verdens beste med samtlige brikker. Noen spillere har en forkjærlighet for en spesielt brikke, men han er best med alle.

VM-finalen mellom Magnus Carlsen og Wesley So starter torsdag kl. 1730 på NRK1.