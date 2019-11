«Perry» er usikker på landslagsfremtiden

Assistenttrener Per Joar Hansens (54) kontrakt går også ut i sommer.

Per Joar Hansen vil ikke spekulere for mye om hva som skjer med landslagsfremtiden. Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Landslagssjef Lars Lagerbäck er ønsket med videre av Norges Fotballforbund (NFF), men har sagt at han må diskutere med seg selv om han som 71-åring har tilstrekkelig energi til å fortsette i minst to år til.

Avventer

Kontrakten til assistenttrener Per Joar Hansen går også ut i sommer. Han sier følgende om sin egen situasjon:

– Først må Lars bestemme seg. Jeg tar ingen avgjørelse før han har kommet med sin beslutning, sier 54-åringen.

Lagerbäck har varslet at han vil gi sitt svar før jul, men har ikke vært mer presis enn det.

– Han må bli enig med seg selv om han har lyst til å fortsette, sier Per Joar Hansen.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har fortsatt ikke gitt svar på om han skriver under ny kontrakt med NFF. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

«Perry» understreker at han forholder seg til kontrakten med fotballforbundet.

– I toppfotballen lever man her og nå. Nå skal vi spille mot Serbia i mars, og den skal både jeg og han være med på uansett. Det er fokuset. Utover det har jeg ikke spekulert så veldig om hva som skjer med meg selv, sier Hansen.

Vil ikke kommentere NFF-dialog

– Har du vært i dialog med NFF om å fortsette?

– Det vil jeg ikke kommentere. Det viktigste nå er å lande hva Lars vil først. Vi må ta ting i riktig rekkefølge.

Per Joar Hansen skrev under kontrakten som assistenttrener på landslaget i februar i 2017. Han har tidligere trent klubber som Rosenborg i to perioder, Aalesund, Ranheim og GIF Sundsvall, i tillegg til å ha vært sjef for U21-landslaget.

Som spiller tok han både seriegull og cupgull med Rosenborg i 1988.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt, men de har ikke svart på våre henvendelser.

