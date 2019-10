Carlsen-statistikken som gir finalemotstanderen hodebry: – Et psykologisk problem for So

Magnus Carlsen (28) slo tilbake etter å ha tapt tirsdagens tredje parti. Det sikret finalebilletten.

Magnus Carlsen ser ut til å ha god kontroll på Fabiano Caruana. Berit Roald/NTB scanpix

Magnus Carlsen – Fabiano Caruana 12,5–7,5

Magnus Carlsen røk på tap i tirsdagens tredje parti i VM-semifinalen mot Fabiano Caruano.

Det ble imidlertid bare et skremmeskudd fra amerikaneren. Carlsen reiste seg mesterlig i neste parti og sikret seg billeten til VM-finalen på hjemmebane.

Etterpå var det en lettet Carlsen som møtte NRK.

– Det siste partiet var veldig rart. Jeg ble stående til vinst, og så satt jeg nærmest i koma. Jeg prøvde å finne en plan, men greide ikke det, så prøvde jeg å ofre meg ut av det, men da ble det bare rot. Mulig han hadde remis der, sa Carlsen til NRK.

I finalen møter han Wesley So, som hadde full kontroll mot Jan Nepomnjasjtsjij. Amerikanske So vant til slutt 13–5.

Finalen spilles også over tre dager, fra torsdag til lørdag.

Har stort overtak

Historisk har Carlsen og So ifølge statistikkdatabasen chessgames.com møttes 79 ganger. Av de 79 står Carlsen med hele 35 seiere. 29 partier har endt i remis, kun syv parter har gått i Wesley Sos favør.

Den amerikanske sjakkprofilen Yasser Seirawan storkoser seg på VM i Fischer-sjakk i Bærum. Nicholas Bergh

– Han har en ganske dominant score. Det er et psykologisk problem for Wesley So. Mot andre hadde han nok hatt mye selvtillit, men når Magnus sitter der spiller han ikke sin beste sjakk, sier den amerikanske stormesteren Yasser Seirawan, som kommenterer VM for chess.com, til Aftenposten.

Men sjakkprofilen har ikke bare gode nyheter før finalen. Han mener blant annet at So spiller meget godt med tidskontrollen som er under dette VMet. Han mener også at det er positivt for So at Carlsen ikke får gjort sine «forberedelser i verdensklasse»

– Hvis So skal gjøre noe mot Magnus i sjakk, så er det nå. Jeg ser frem til en finale som blir veldig spennende, sier Seirawan.

Wesley So er Magnus Carlsens finalemotstander. Berit Roald/NTB scanpix

Har stort sett styrt

Etter tapet i det første partiet av VM-semifinalen mot fjorårets VM-motstander i klassisk motstand, har Carlsen styrt nesten samtlige partier.

I VM-semifinalens tredje og avgjørende dag gikk den norske verdensmesteren igjen til angrep på amerikaneren.

I det første partiet for dagen spilte Carlsen med hvite brikker mot Caruanas svarte. I store deler av partiet så det ut som om 28-åringen hadde en stor fordel.

Men da tiden etter hvert ble knapp, klarte han ikke å finne de trekkene som ga seier.

Etter partiet hastet både Carlsen og Caruana forbi pressesonen. Begge ga fra seg misfornøyde sukk etter poengdelingen.

Slik posisjonerte brikkene seg i de to første partiene av tirsdagens hurtigsjakk i Fischer-VM. Skjermbilde chess24.com

– Dominerer totalt

Irritasjonen tok derimot Carlsen ut mot Caruana i det neste partiet. Med svarte brikker tok det bare fem trekk før han hadde en klar fordel.

Og Carlsen kneblet alle Caruanas forsøk på å komme unna.

– Magnus Carlsen dominerer totalt denne VM-semifinalen mot Fabiano Caruana, sa NRK-ekspert Torstein Bae.

Der han ga fra seg seieren i det første partiet, gjorde han ingen feil i det andre.

– Dette er vondt for verdenstoeren å være med på, sa sjakkspaltist i Aftenposten Bjarte Leer-Helgesen som var gjest på NRKs studiosending.

For det var ingenting Caruana kunne gjøre. Dermed er Carlsen kun to poeng unna VM-finale.

Fikk problemer

Spillerne fikk så et nytt brett å forholde seg til.

Da fikk Carlsen alvorlige problemer mot Caruana. Nå var det amerikaneren som presset. Mot slutten var han bare noen få trekk unna å faktisk sette Carlsen sjakkmatt.

Til slutt valgte Carlsen selv å gi tapt. Det ga ny spenning i semifinalen, men Caruana var fortsatt tre poeng bak.

Spenningen varte imidlertid ikke altfor lenge. I det påfølgende partiet var Carlsen suveren. Dermed kunne den norske stjernen smile seg til finale.

I den andre semifinalen gikk Wesley So seirende ut. Dermed skal han spille VM-finale mot enten Magnus Carlsen eller Fabiano Caruana.