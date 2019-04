Spanjolen nærmer seg PSG.

Ander Herrera skal være på vei til Frankrike.

Det skriver BBC onsdag, bare timer før Manchester United møter Barcelona i første oppgjør i Champions League-kvartfinalene.

Etter fem år i klubben går midtbanespillerens kontrakt ut ved sesongslutt. Nå tyder ting på at den ikke blir forlenget og at PSG kan være neste stoppested.

– Akkurat nå tenker ikke jeg og Manchester United likt, sa Herrera til Diaro ABC i helga.

På fem år har 29-åringen spilt nærmere 200 kamper og scoret 20 mål for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Pogba forsvinner?

Mandag skrev også France Football at Paul Pogba bør forlate Manchester United til fordel for Real Madrid til sommeren.

Da Solskjær fikk spørsmål om Pogba-spekulasjonene på tirsdagens pressekonferanse., svarte han først at dette er scenen der franskmannen skal levere. Så fastslo han kontant:

– Jeg kan ikke se for meg at han ikke spiller for Manchester United neste sesong.