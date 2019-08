Manchester Citys Sergio Agüero er en målmaskin. Søndag scoret han to ganger mot Bournemouth. FOTO: Adam Davy / PA

Agüero-dobbel senket Kings Bournemouth

Sergio Agüero fortsetter å bøtte inn mål for Manchester City. Han scoret to ganger i 3-1-seieren borte over Bournemouth søndag.