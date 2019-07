Tour-favoritten ville slutte med sykling. Ble overtalt av foreldrene til å fortsette.

AV

Les om ni andre å se opp for i sammendraget nederst i saken!

– Enten forplikter du deg til dette kurset, eller så vier du all din tid til sykkelsporten.

Veilederen ved et universitet i Bogotá snakket med alvorlig mine.

Hun var lei av at den lovende terrengsyklisten kom 10 minutter for sent til forelesningene.

Tenåringen Egan Bernal forsøkte å kombinere idrett og utdannelse. Han sto opp klokken 04.00 for å trene frem til første forelesning fire timer senere.

Det var ikke alltid han rakk frem i tide. Derfor følte veilederen at hun måtte ta en alvorsprat med syklisten.

Bernal lyttet til veilederen og bestemte seg for å slutte med sykling. Han skulle vie de neste årene til studier, og fortalte dette til sine foreldre.

Men mamma og pappa hadde sett sønnen tråkke rundt på sykkelen i fjellene ved Zipaquira, en liten by på 2650 meters høyde.

De så hvor talentfull deres 18 år gamle sønn var. Hvor gode forutsetninger han hadde for å klatre i høyden, ettersom han hadde levd hele livet i høyden.

– Du må gi syklingen ett år til. Hvis ikke kan du gå tilbake til studiene, var mamma og pappas klare anbefaling.

Fakta: Tour de France 2019 Periode: 6. juli til 28. juli Start i Brussel og målgang i Paris Rittet: 21 etapper (7 flate, 5 kuperte, 7 klatreetapper, 1 tempoetappe og 1 lagtempo) Distanse: 3480 kilometer Lengste etappe: 230 km (Velfort-Chalon-sur-Saône, 7. etappe) Høyeste punkt: 2770 meter over havet (Col d’Iseran, sørøst for Val d’Isere i alpene) Antall ryttere: 176 (22 lag med 8 ryttere) Støtteapparat: 450 lagledere, småsjefer, mekanikere og sjåfører Logistikk: 180 trailere og lastebiler som frakter arrangementet rundt i Frankrike, 400 som jobber for arrangøren, 100 ansatte i Amaury som eier og arrangerer, 10 leger og 7 sykepleiere, Media: 2000 journalister. 94 TV-stasjoner og 68 radiostasjoner sender. 500 personer er involvert i TV-produksjonen av rittet. Kilde: Amaury Sport Organisation

Slepte stjernene opp fjellene

Bernal fulgte foreldrenes råd. Om noen år vet vi om den samtalen kan ha vært med på å endre sykkelhistorien.

Fra å sykle i fjell i Colombia gikk turen til det italienske laget Androni Giocattoli – Sidermec.

Bernal gjorde det så bra at han ble hentet av verdens beste sykkellag, Team Sky, før forrige sesong.

Der ble colombianeren hjelperytter for Chris Froome og Geraint Thomas i Tour de France. Bernal slepte lagets store stjerner over fjellene. Da Bernal tråkket til, var det ikke mye igjen av hovedfeltet.

Team Sky hadde to ryttere på podiet i Paris: Thomas og Froome.

– Han har en utrolig motor. Det er mye i Egan som minner om meg selv da jeg var yngre. Det er fint å ha ham på laget. Han bringer ung, ny energi inn i gruppen, sier Chris Froome om lagkameraten.

Bernal ble selv nummer 15 sammenlagt, som er veldig sterkt med tanke på alt han hadde lagt ned av krefter som hjelperytter.

Måtte droppe Giroen

Men ledelsen i Team Sky, som i dag heter Team Ineos, ante at de hadde en fremtidig sammenlagtvinner i sine rekker.

De skulle gi unggutten riktig «matching». Tour de France er et ritt for voksne menn, de siste 10 årene har gjennomsnittsalderen på vinneren vært 31 år.

2019 ville være for tidlig for Bernal, det erkjente han selv også.

Derfor skulle han sykle Giro d’Italia i år. Colombianeren skulle kjøre for å vinne det italienske treukersrittet sammenlagt.

En uke før start brakk han kragebenet og måtte droppe Giro-planen.

Da var det over til plan B:

Bernal skulle være hjelperytter for Chris Froome og Geraint Thomas, slik han var det i fjor. Uten en utmattende Giro i kroppen og med god tid til å lege kragebenet.

Men så falt Chris Froome stygt i Criterium du Dauphine og sesongen var over for mannen som har vunnet Tour de France fire ganger.

Da var det over til plan C:

Geraint Thomas skulle være kaptein, med Egan Bernal som visekaptein.

Men noen dager senere var det Geraint Thomas som gikk i bakken under Sveits Rundt. Fjorårets Tour-vinner måtte stå av rittet. Hvem som vant sammenlagt? Egan Bernal, som hadde kommet seg raskt etter skaden han pådro seg før Giro d'Italia.

To kapteiner på laget

Få dager før Tour de France starter er det stor usikkerhet rundt formen til Geraint Thomas. Resultatene i 2019 har vært svake, han har knapt klatret i konkurranse, det er vrient å vite for briten står.

I forrige uke bekreftet Ineos at Thomas og Bernal blir sidestilte kapteiner.

Men dersom fjorårsvinneren sliter i starten, at han har trøbbel med å holde følge på første fjelletappe på dag fem i Touren, kan det godt være at ledelsen i Ineos må tenke nytt igjen.

At det råsterke Ineos-laget kjører for Egan Bernal som ny kaptein.

– Jeg vet ikke. Jeg vil ikke si at jeg er favoritt, sier Bernal om Tour-sjansene.

– Utgangspunktet mitt er at jeg skal hjelpe «G». Han er vår leder. Om han er bedre enn meg, skal jeg selvfølgelig hjelpe ham. Jeg har ikke noen problemer med det. Jeg er bare 22 år og tror jeg kan ha mange Tourer foran meg.

Det har han helt sikkert.

Men det er ingen tvil om at årets Tour favoriserer 22-åringen.

Rytterne skal gjennom syv tøffe fjelletapper, fem av dem med avslutning på toppen av et fjell.

Nå er han bookmakernes favoritt til å vinne Tour de France.

På rittets siste dag vil Egan Bernal 22 år og 196 dager gammel.

Tour de France har ikke hatt en yngre vinner siden Romain Maes vant det franske etapperittet da han var 21 år og 344 dager i 1935.

Så er spørsmålet om alderen taler mot Egan Bernal. Historien viser at Tour de France krever sin mann.

Her er ni andre å se opp for i sammendraget:

Geraint Thomas (33), Team Ineos

Vant fjorårets Tour de France og deler kapteinsvervet med Egan Bernal i Team Ineos. Har et sterkt lag i ryggen. Stor usikkerhet rundt formen til Thomas. Blir satt på alvorlig prøve på etappe 5 med krevende fjelletappe. Er Thomas frakjørt der, må han trolig hjelpe Bernal resten av Tour de France.

Adam Yates (26), Mitchelton-Scott

Ble nummer fire sammenlagt for tre år siden. Har slitt med å få sitt definitive gjennombrudd som sammenlagtrytter i den ypperste verdenselite, men har en sterk rekke med resultater i oppkjøringen til sommerens sykkelfest. Yates er sterk i fjellene og tjener på at det er syv fjelletapper. Også til hans fordel at det kun er 29 kilometer individuell tempo.

Jakob Fuglsang (34), Astana

Har vært nevnt som en mulig Tour-vinner de siste årene og blir det også i år. Aldri vært på podiet sammenlagt tidligere, men med forhåndsfavorittene Chris Froome og Tom Dumoulin ute med skader, er det mer åpent. Det store spørsmålet rundt dansken er om han klarer å gjennomføre tre uker uten en eneste dårlig dag. Aldri vunnet Tour-etappe.

Thibaut Pinot (29), Groupama-FDJ

Ble beste ungdomsrytter og nummer tre sammenlagt i 2014. Har fokusert på Giro d’Italia de to siste sesongene, men nå går franskmannen «all-in» på Tour de France. Klarer han å holde i tre uker? Har brutt tre av seks Tour de France-starter. Frankrike har ikke vunnet gul trøye på 34 år, men etter at det ble kjent at Froome var ute skrev den franske avisen L’Equipe: «Nå eller aldri», og med den oversikten tenkte de på franskmennene Pinot og Romain Bardets sjanser.

Romain Bardet (28), Ag2r-LaMondiale

Har vært på podiet to ganger sammenlagt (2016 og 2017) og er igjen en av dem det snakkes om på forhånd. Men klarer han å ta det siste steget opp? Mange fjell passer franskmannen ganske bra, det samme med færre individuelle tempo-kilometer. Med Chris Froome og Tom Dumoulin ute av årets Tour er det enda mer åpent. Kanskje kan franskmennene juble for første hjemmeseier siden Bernard Hinault vant i 1985. Men takler Bardet presset?

Nairo Quintana (29), Movistar

Fikk sitt gjennombrudd i Tour de France i 2013: Vant etappeseier, ble nummer to sammenlagt, vant klatretrøyen, vant ungdomstrøyen. Sjarmerte en hel sykkelverden med sin offensive kjøring i fjellene. Tok enda et steg da han vant Giro d’Italia året etter. Ble nummer to og tre sammenlagt i 2015 og 2016 i Tour de France. Men de siste årene har den klatresterke colombianeren ikke vært like offensiv. Har fortsatt et meget sterkt Moivistar-lag i ryggen.

Richie Porte (34), Trek Segafredo

Mangeårig «løytnant» for Bradley Wiggins og Chris Froome i Team Sky. Gjorde en enorm jobb for de to Tour-vinnerne (Wiggins 2012, Froome 2013 og 2015), men ville bruke de siste årene av sin karriere på å utfordre sammenlagtkandidatene. Australieren har vært outsider til å vinne Touren de siste årene, men måtte bryte på grunn av uhell de to siste årene.

Steven Kruijswijk (32), Team Jumbo – Visma

Får kapteinsrollen på laget etter at det ble klart at Primoz Roglic, som ble nummer tre i Giro d’Italia, ikke stiller. Hadde en god vårsesong, men måtte stå over siste av Criterium du Dauphine på grunn av mageproblemer. Kruijswijk er sterk i fjellene, han har rutine, og han har vært «topp 5» i alle de tre Grand Tours. Men har nederlenderen det lille ekstra? Nederland har ikke vunnet Tour de France siden Joop Zoetemelk klarte det i 1980.

Vincenzo Nibali (34), Bahrain-Merida

Vant den gule trøyen og fire etappeseire i 2014. Har vunnet Giro d’Italia to ganger og Vuelta a Espana én gang. «Haien fra Messina» er en av startfeltets mest meritterte og blir garantert tatt på alvor av konkurrentene. Ble nummer to i årets Giro og det er for mye å forvente ny formtopp i Tour de France. Nibali er med for å jage etappeseire, kanskje skape litt kaos blant sammenlagtfavorittene, og hvem vet hva Nibali kan få til i et svekket startfelt?

Kilder: Cyclingtips, Cycling Weekly, The Times, The Telegraph