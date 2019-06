Med en angrepstrio som alene koster nærmere 20 millioner kroner, forventes det mer, skriver Doddo.

Konklusjonen etter Branns 13. seriekamp for året: Brann vinner poeng, men taper publikum. Det ene gleder, mens det andre bekymrer. Det blir stadig færre av oss på Stadion, og de som faktisk er der, er ikke veldig imponert over spillet, for å si det mildt.

Det er riktig nok Brann som har ballen det meste av tiden, men de bruker både vinter og vår på å komme seg i angrep.

Da er som regel alle hull og rom tettet igjen, og det kan gå evigheter mellom angrep som det lukter mål av. Tempoet er lavt, og spillet er omstendelig og forutsigbart.

Frustrasjonen blant Branns trofaste tribuneslitere var i ferd med å bygge seg opp til aggressive høyder før Gilbert Koomson reddet kvelden for alle som er glade i Brann, inkludert Lars Arne Nilsen.

Branns trener bygger spillet opp fra de bakre rekker. Det defensive skal sitte hundre prosent. Det betyr at Brann aldri skal gjøre noe offensivt som kan sette eget mål i fare.

Laget skal ikke ta noe risiko. Returløp hylles mer enn løp i bakrom. Motstanderlaget skal bearbeides sakte, på langs og på tvers. Dermed foregår store deler av spillet rundt midten av banen.

Branns supportere har hatt tålmodighet med det tålmodige spillet. Det har vært en suksess, og det var det også mot Lillestrøm.

Men likevel er mange hordalendinger skuffet. De forventer mer enn bare poeng.

Spillet må varme også. Med så mange kostbare spillere på laget, med en angrepstrio som alene koster nærmere 20 millioner kroner, så forventes det mer enn poeng.

Det er selvfølgelig ikke lett for Brann når omtrent alle lag som kommer til Bergen ligger lavt og kompakt. Lillestrøm var intet unntak. De gjorde absolutt ingenting for å skape en minneverdig fotballkamp, og da blir det også vanskelig for Brann å sprudle.

For sprudlet gjorde ikke Brann. Både den ene og den andre, ikke minst de tre på topp, prøvde å skape noe, men de gikk seg vill og det gikk i stå. Da Daouda Bamba ble tatt av banen gråt han sine bitre tårer over spilt melk og tapte muligheter.

– Jeg får omtrent ingen sjanser, forklarte han etterpå.

Nei, han gjør ikke det, og Brann må finne ut av hvordan de skal få ut hele sitt potensial. Nå sitter vi med en følelse av de bare viser litt av alt det de kan.

Men Brann vant, og med det viser de styrke. De vinner på en dårlig dag, og det kjennetegner ofte lag som lykkes. Seieren betyr at Brann fortsatt har heng på toppen.

Det betyr at de med tre poeng mot Molde neste helg, kan blande seg inn i medaljekampen. Og hvis de gjør det, vil gåfotballen mot Lillestrøm gå i glemmeboken.