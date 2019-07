Henrik Christiansen tok seg finale på 800 meter fri med grei margin under svømme-VM i Sør-Korea.

Norges medaljehåp klokket inn til tiden 7.46,53 i sitt heat, der han ble nummer to. Christiansen endte totalt 83/100 sekund bak italienske Gregorio Paltrinieri, som var klart raskest i kvalifiseringen.

David Aubry var nest best, men måtte se seg slått med 67 hundredeler.

I alt åtte svømmere gikk videre til onsdagens VM-finale i Gwangju. Christiansen noterte seg for femte raskeste tid. Sun Yang tok den siste finalebilletten med tiden 7.48,12. Kineseren vant søndag et kontroversielt gull på 400 meter fri.

Mange mente Sun aldri burde fått svømme i årets verdensmesterskap. FINA ga han bare en advarsel da han i fjor ødela en dopingprøve.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Henrik Christiansen har 7.44,21 som personlig rekord på 800 meter fri. Den ble satt da han ble nummer fire i VM-finalen for to år siden. Romerikingen sa til Aftenposten før avreise til Sør-Korea at distansen fort er hans store medaljemulighet.

– 800 er muligens den øvelsen jeg har mest sjanse på. Det er nok min beste øvelse. Men det er greit å ha flere kort å spille på. Jeg synes det er kjekt å kunne svømme litt flere øvelser, sa han.

På 400 meter fri røk Christiansen i helgen ut i kvalifiseringen. Senere i VM skal han også svømme 1500 meter.