Manchester United startet sesongoppkjøringen med 2-0-seier over australske Perth Glory. Marcus Rashford og 18 år gamle James Garner scoret målene.

Perth-Manchester United 0–2

Kampen bar tydelig preg av å være en treningskamp. Solskjær byttet hele laget i pausen og lot flere nysigneringer og unggutter vise seg fram i Perth.

En av dem var James Garner. 18-åringen erstattet Luke Shaw, som hadde pådratt seg en skade, like før slutt, men trengte kun ett minutt på å finne nettmaskene.

Midtbanespilleren var våken, snappet en dårlig pasning og banket ballen lavt i lengste hjørne fra 20 meter.

Trengte to touch

Med det fastsatte Garner sluttresultatet til 2-0 med sitt andre touch på ballen.

– Det er strålende for James. Jeg sa til ham at han skulle komme seg til kanten av 16-meteren og score med sitt første touch, men jeg tror han hadde to, så jeg var ikke fornøyd med det, spøkte Solskjær til klubbens egne hjemmesider.

– Det var en glimrende avslutning. Gutten kan spille, sa nordmannen videre.

JOHN SIBLEY / REUTERS / NTB SCANPIX

Marcus Rashford sendte Solskjærs menn i ledelsen etter timen spilt da han banket inn en lekker hælflikk fra Paul Pogba, som er ryktet bort fra klubben.

– Jeg er veldig fornøyd med målet han scoret. Det var på instinkt. Det var ikke et av de vakre målene, men det er et sånt mål jeg har sagt til Marcus at han må score flere av, sa Solskjær om sin spiss.

Dempsey reiser hjem

Han fortalte videre at assistent Mark Dempsey ikke vil være med videre på turneen. Før lørdagens kamp måtte han en tur på sykehuset. Han var dehydrert og vil ikke være med videre på turneen.

Onsdag er Leeds motstander for Solskjærs mannskap. Også den kampen spilles i Perth. Rødtrøyene møter også Inter, Tottenham, Kristiansund og Milan før sesongstart hjemme mot Chelsea 11. august.

(©NTB)