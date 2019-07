HER GIKK DET GALT: 22. mai var forrige gang Sigrid Borge kastet spydet. Det var under Trond Mohn Games på Fana stadion. I kaldt og gufsent vær ble hun overivrig og kastet dårlig teknisk. FOTO: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skaderammet Borge får ikke forsvare kongepokalen i NM

– Jeg er glad for at VM kommer seint i år, sier Sigrid Borge. 23-åringen må stå over NM på grunn av en lei skade.