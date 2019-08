Vi fulgte EM-festen i Sandnes her.

I stavkonkurransen for kvinner satte Lene Retzius norsk rekord med 4,51 meter, noe som holdt til andreplass i konkurransen. Retzius hadde selv den forrige rekorden, men forbedret den med én centimeter i Sandnes.

Ola Stunes Isene sørget for seier i diskos med et kast på 64,80 meter. Det var sju centimeter lenger enn belgiske Philip Milanov på andreplass. Alin Alexandru Firfirica fra Romania ble nummer tre med et kast på 62,50.

Vant gjorde også Tom Erling Kårbø på 3000 meter hinder. Stord-løperen løp på tiden 8,52.00 og sikret full poengfangst for Norge på øvelsen.

I nest siste øvelse løp det norske laget på 4 x 400 meter inn til seier på tiden 3.33,69. De sikret dermed dagens fjerde seier for Norge.

Ingebrigtsen nummer to

Henrik Ingebrigtsen ble nummer to på 3000-meteren i lag-EM i friidrett i Sandnes søndag. Norge endte på tredjeplass, og dermed glapp opprykket til superligaen.

Lørdag var Filip og Jakob Ingebrigtsen i en klasse for seg selv på henholdsvis 5000 meter og 1500 meter i lag-EM i Sandnes. Søndag var det storebror Henrik sin tur til å forsvare familiens ære i hjembyen.

Henrik løp inn til andreplass på 8.09,71 og var ikke langt unna å sikre familiens tredje seier i mesterskapet.

– Jeg har ikke toppfarten som skal til mot de løperne her. Jeg klarer å berge andreplassen, men det er ikke så mye som skal til før jeg kunne gitt han som vant kamp. Han glir litt fra meg når det er 100 meter igjen, og jeg klarer ikke helt matche akselerasjonen han har ut av svingen, sa Ingebrigtsen til NRK.

Grøvdal på etterskudd

På 1500 meter for kvinner holdt feltet lav fart fram til det gjensto én runde. Da ble tempoet skrudd opp, men Karoline Bjerkeli Grøvdal klarte ikke komme seg i posisjon i tide.

Dermed havnet Grøvdal på etterskudd og løp inn til åttendeplass over 3,5 sekunder bak den hviterussiske vinneren Darjia Barysevitsj.

– Det ble veldig sperret inne en periode. Jeg kom ikke ut av den klynga før de begynte å gir om. Da var jeg innesperret og måtte gå ytterkant. Det var en rotete 1500 meter, jeg fikk liksom aldri startet. Det var litt dårlig taktisk, sa 1500-meterløperen til NRK.

Isabelle Pedersen løp inn til fjerdeplass på 100 meter hekk. Pedersen kom inn 0,47 sekunder bak Nadine Visser fra Nederland som vant på 12,98. Elvira Herman (Hviterussland) og Luca Kozak (Ungarn) tok andre- og tredjeplass.

Fjerdeplass ble det også på Vladimir Vukicevic på 100 meter hekk, mens Markus Einan ble nummer åtte på 800 meter for menn.

Opprykket røyk

Totalt ble det fire seire for Norge søndag. De ble sikret av Sondre Guttormsen, Ola Stunes Isene, Tome Erling Kårbø og kvinnenes stafettlag på 4 x 400 meter.

Det holdt likevel ikke for Norge som hadde mål om å rykke opp fra friidrettens 1. divisjon. Norge endte på tredjeplass, mens Portugal rykket opp. Portugiserne sikret 298 poeng mot Norges 266.

Guttormsen vant stavkonkurransen for herrer med et vinnerhopp på 5.51. Det var fem centimeter bedre enn belgiske Ben Broeders på andreplass.

