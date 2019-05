Roger Federer vet litt om sin neste motstander. Han ga unggutten et råd før duellen som får mye oppmerksom i Norge.

ROLAND-GAAROS, PARIS: Sveitseren fikk den største intervjusalen på Roland-Garros-anlegget, noen minutter før Christian Ruud møtte åtte-ti fra mediene i det nest største rommet.

Hos Federer var det trøkk, og mange lurte på hva han tenkte før møtet med Ruud.

Ett av utsagnene var dette: – Han må ikke ha for høye skuldre.

Romantisk storbyhelg i Paris: Seks sikre tips gjør turen vellykket.

Det fikk Ruud høre da han kom til pressemøtet litt senere.

Da hadde han først blitt intervjuet av TV utenfor huset der hundrevis av pressefolk jobber, og det var snaue to timer siden han hadde slått fra seg på banen og vunnet sin viktigste kamp i karrieren.

Ruud syntes det var stas at Federer snakket om ham og hadde et råd:

– Det er hyggelig at han sier det. Han har vært rundt der i mange år og vet hva det dreier seg om, at det er spesielt for unge spillere å få møte ham. Det er noe i det han sier. Jeg må ikke ha for mye respekt.

Johansen, Erik / NTB scanpix

– Han må nyte øyeblikket

På Federers pressemøte var et av spørsmålene slik:

– Neste match vil være mot Casper Ruud, en 20-åring. Hva vet du om nordmannen? Han sier at drømmen hans er å spille mot deg. Hvordan tror du det vil være for en 20-åring å møte deg?

– Dette er spennende for meg også. Jeg vet trolig mer om ham faren hans enn ham, selv om jeg aldri spilte mot faren. Jeg vet at han (Casper) har forbedret seg mye de siste årene, og jeg tror han spiller veldig bra på grus. Men jeg har ikke sett ham mye. For en 20-åring, å spille på den store scenen og møte en toppspiller på centercourten, er noe du drømmer om. Det gjorde i alle fall jeg.

Federer fortsatte med å legge ut om Casper drømmer om. Han selv drømte om å spille mot Pete Sampras da han var 20 år gammel. Han må bare nye øyeblikket. Han må bare tro at han har en sjanse. Hvis du kommer deg til tredje runde i en Grand Slam, er det ikke falks. Da må du ha spilt noen gode matcher. Jeg kommer til å ha ham veldig seriøst.

Johansen, Erik / NTB scanpix

Fortalte om møtet

Ruud fikk høre om godordene fra kongen over alle konger i Grand Slam, han som har 20 slike titler.

Han fortalte selv til sine fremmøtte om at han hadde fått hilse på Federer tidligere på dagen, et kjapt håndtrykk etter at han selv var ferdig med treningen, og verdenstreeren skulle ta fatt på sin.

– Det var første gang jeg hilste på ham, forklarer 20-åringen.

Han forteller at det er noe i det Federer sier.

– Jeg har mye respekt for ham, men må ikke ha for mye. Jeg må ikke være i en annen verden, men tenke på mitt eget spill, sier han og legger til noen viktige setninger:

– Jeg må tenke på at det er en kamp jeg kan vinne, men han er helt klart favoritten. Jeg er underdogen, så kanskje jeg kan bruke det til min fordel.

Nettopp det at Ruud trives best på grus, og at det ikke er favorittunderlaget til legenden, trigger ham litt.

CHRISTIAN HARTMANN / X90079

Blir en tøffere kamp

Federer uttalte også til pressen at han forventer bedre motstand i sitt neste møte.

Det syntes også Ruud var hyggelig sagt. Han håper å kunne levere en god kamp, men tipper at de som setter odds holder på Federer som favoritten.

På spørsmål om hva som var nøkkelen til kampen han vant mot italieneren, svarte Ruud fra podiet:

– Jeg brukte Federer som en spesiell motivasjon. Jeg hadde kanskje ikke ventet at jeg skulle vinne 3–0 i sett.

Han tror også at han skal være bedre enn motstanderen Federer møtte i andre runde.

– Men det har også med dagsform å gjøre. Det er liten fordel at han ikke vet så mye om meg. Jeg har ikke spilt på de store scenen så ofte enda. Jeg må komme ut i fyr og flamme og vise at jeg er her for å gjøre skade.

Erik Johansen/NTB scanpix

Er glad for oppmerksomheten

Ruud vet at tennisfeberen er økende hjemme i Norge og er glad for det. Han sier at det har vært dødt etter at pappa la opp, men at han og tennisen fortjener mer oppmerksomhet. Han skal prøve å takle interessen så godt han kan.

– Det er gøy at folk begynner å følge litt mer med og at man får være en liten del av det.

Hans motstander, Matteo Berrettini, hadde presserommet før ham. Han sa at han ikke hadde hjertet med seg i denne kampen.

– Det var et tungt tap. Jeg kom hit med 15 kamper på grus, og hadde vunnet elleve av dem.

Han måtte gi tapt for en offensiv og aggressiv motstander.

For Ruud betyr prestasjonene i French Open at han klatrer videre på verdensrankingen. Pappa og trener Christian Ruud mener at det ikke dreier seg om mange plasser, kanskje fem.

Det betyr i alle fall at han kommer seg ned på 50-tallet. Hver mandag kommer ny ranking. Og Ruuds eventyr i denne Grand Slam-turneringen er ikke over. Torsdag er han med i doublekamp.

– Det er fint at han får noe annet å tenke på enn Federer, kommenterer idrettssjef Øivind Sørvald.