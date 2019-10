Riiber ble historisk prisvinner: – Virkelig artig

Jarl Magnus Riiber (22) er som første kombinertutøver noensinne kåret til årets utøver i skisportens nordiske grener.

Jarl Magnus Riiber er som første kombinertløper kåret til sesongens utøver i skisportens nordiske grener. Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Det er journalistene som deltar på det årlige Forum Nordicum som har stemt fram Riiber som forrige vinters «Nordic Ski King».

Avstemningen er blitt avholdt årlig siden 1996 og er tidligere vunnet av utøvere som Kamil Stoch, Dario Cologna, Martin Schmitt og Gregor Schlierenzauer.

Marit Bjørgen vant prisen i 2013, men den har aldri før gått til en kombinertutøver.

Riiber vant forrige sesong to gull og en sølv i VM i Seefeld. Dessuten vant han verdenscupen sammenlagt etter 12 rennseirer.

– Dette er en flott anerkjennelse til Jarl og norsk kombinertsport. Jarl er en god ambassadør for kombinert, norsk skisport og norsk idrett. Fjorårets sesong var helt fenomenal, og derfor er han en verdig vinner, sier skipresident Erik Røste til skiforbundet.no.

– Det er virkelig artig at Jarl får denne prisen. At journalister for første gang velger en kombinertutøver, og ikke minst en norsk utøver, setter vi stor pris på. Det er ofte andre skistjerner i Norge som får prestisjefylte priser, sier sportssjef Ivar Stuan.

– Dette er fint for anerkjennelsen av vår idrett, mener den tyske kombinertstjernen Eric Frenzel.