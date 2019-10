Leicester tangerte gjev Premier League-rekord da Southampton ble ydmyket

Leicester fosset videre da et hardt presset Southampton ble nedsablet med 9–0 fredag. En historisk VAR-avgjørelse medvirket til storseieren.

Ayoze Perez scoret tre mål da Leicester fredag kveld ydmyket Southampton med 9–0. AP Photo/Alastair Grant

NTB

Southampton – Leicester 0–9

Leicester gikk forbi Manchester City på Premier League-tabellen, da Southampton ble slått med hele ni mål fredag kveld. Nimålsseieren er tangering av Manchester Uniteds rekord fra 1995.

Liverpool-legenden Jamie Carragher, som er ekspert i Sky Sports, roste Leicester etter den elleville seieren.

– Det er ingen tvil om at Leicester er ekte vare. De gir de såkalte topp-seks-lagene god grunn til å frykte dem, sa han under kanalens sending.

Det var også den største borteseieren noensinne i den engelske toppdivisjonen. Med andre ord: Ingen har vunnet med større sifre på 131 år med engelsk toppfotball.

Gjestene fra Leicester pangåpnet på det våte føret og tok ledelsen allerede etter 11 minutter ved Benjamin Chilwell. I etterkant av målet kom VAR i fokus. Dommer Andre Marriner dro opp det røde kortet til Southampton-back Ryan Bertrand.

Videobildene avslørte at Bertrand viste knotter da han taklet Ayoze Pérez i forkant av scoringen. Fra VAR-rommet besluttet Mike Dean at det skulle deles ut direkte rødt kort, uten at kampleder Marriner fikk anledning til å se situasjonen på nytt.

Det er første gang i Premier League-historien at en spiller vises ut ved hjelp av VAR uten at dommeren ser avgjørelsen på nytt først.

Det røde kortet satte definitivt preg på kampen, og Leicester ga seg ikke før ni baller lå i nettet bak Southamptons sisteskanse Angus Gunn.

Passivt hjemmelag fra start

Med det røde kortet ble oppgaven nærmest umulig for et Southampton-lag som sto på hæla fra første spark på ballen.

Etter 17 minutter doblet gjestene ledelsen etter flott forarbeid av Harvey Barnes. Nærmest fra straffemerket kunne Youri Tielemans upresset banke inn 2–0.

To minutter etterpå agerte Tielemans som servitør da han spilte vegg med Ayoze Pérez. Spanjolen banket inn sitt første mål for klubben med et skudd som gikk via Gunn og i nettet

Da valgte flere av hjemmelagets supportere å forlate St. Mary's Stadium.

Nettmaskene fikk hvile noen minutter, helt til Chilwell slo en strøken crosser mot Ayoze Pérez som på bakre stolpe nærmest løp inn 4–0 i det 39. minutt.

Sekunder før pause meldte også toppscorer Jamie Vardy seg på da han dukket opp på rett sted til rett tid etter at et innlegg fra Chilwell ble klarert inn eget felt av James Ward-Prowse.

Vardy dro av Maya Yoshida og banket inn 5–0 som pauseresultat.

Historiske mål i andre omgang

Gjestene fortsatte der de slapp i andre omgang og økte ledelsen til 6–0 i det 57. minutt da Ayoze Pérez satte inn hat tricket etter et nydelig gjennomspill av Barnes.

Kun minuttet etter prikket Chilwell ballen til en umarkert Vardy midt foran mål. Headingen fra kloss hold suste inn til 7–0 for Leicester.

Like før slutt la James Maddison på til 8–0 med et frispark fra drøye 20 meter, midt foran mål.

På overtid fikk Leicester straffe. Den satte Vardy i mål. Dermed tangerte Leicester rekorden for Premier Leagues største seier. Manchester United slo i 1995 Ipswich 9–0 på Old Trafford og hadde bestenoteringen fra før.

– Vi fant faktisk ut om rekorden først da Johnny Evans sa til oss på 6–0 at vi kunne ta den, hvis vi bare fortsatte som vi gjorde. Vi gikk hele veien og klarte det. Det er en flott seier og en fin prestasjon av guttene, sa Vardy til Sky Sports.

Jamie Vardy hysjet på de få hjemmesupporterne som var igjen etter å ha satt inn 9–0. TONY O'BRIEN / Reuters / NTB scanpix

Hyllet avdød eier

Dermed var det historiske nederlaget et faktum for Southampton. Aldri før har «The Saints» tapt med ni mål på hjemmebane. Tidligere hadde de tapt med seks mål på andre og tredje nivå.

Leicester klatret med den overbevisende seieren opp til annenplass i Premier League med 20 poeng på sesongens ti første ligakamper, før resten av lagene skal i aksjon lørdag og søndag.

Kalasseieren kom to dager før ettårsdagen for helikopterstyrten som kostet Leicester-eier Vichai Srivaddhanaprabha og fire andre livet. Ulykken skjedde like utenfor klubbens stadion etter en Premier League-kamp.

Leicester-fansen hyllet Vichai Srivaddhanaprabha. Alastair Grant / AP

Søndag blir en minnehage på ulykkesstedet innviet. I bortesvingen på St. Mary’s hyllet Leicester-fansen den tidligere eieren med å rope «Vichai, Vichai» og holde hvite minneskjerf over hodet.

Southampton raste ned under streken med kun åtte poeng og hele 23 baklengsmål. Sesongens to eneste seire er tatt på bortebane.

Nå venter to oppgjør mot Manchester City for Ralph Hasenhüttls mannskap. Først i ligacupen i midtuken, så i ligaen til helgen.

