Konkurrentene «sutrer» over brutalt rennprogram. Jansrud mener det ikke er noen grunn til å klage.

45 herrerenn og 42 damerenn er det som venter alpinutøverne frem til mars. Flere mener hardkjøret er altfor hardt.

Kjetil Jansrud konkurrer ikke i Sölden. Han reiser hjem for å trene mer. Tore Meek / NTB scanpix

SÖLDEN: Kjetil Jansrud sitter i resepsjonen på det norske utøverhotellet. Skiene og bagen er pakket, og han er straks klar til å forlate resten av laget.

Vinstra-kjøreren har valgt å stå over verdenscupåpningen i Sölden. Etter over én uke med trening i den østerrikske fjellheimen, reiser han i stedet tilbake til Norge.

Dét av særlig to grunner:

Det arrangeres kun storslalåm. Det er ikke Jansruds favorittdisiplin.

Han føler ikke formen er god nok – enda.

Det kan vise seg å være lurt. Jansrud har nemlig nok av muligheter til å hente inn verdifulle verdenscuppoeng denne sesongen.

Se bare på dette: Det arrangeres totalt 45 herrerenn og 42 kvinnerenn i årets sesong.

Siden verdenscupstarten i 1967 har det kun tre ganger tidligere vært planlagt like mange herrerenn i løpet av en sesong som nå. For kvinnene er det flere renn enn noen gang.

Legger man sammen herre- og kvinnerennene er det dermed aldri blitt arrangert flere renn gjennom én sesong i verdenscupen.

Fakta Brutale år i verdenscupen I 1986–1987-sesongen sto det 45 herrerenn og 37 kvinnerenn på løpsprogrammet i verdenscupen. I 2011–2012-sesongen sto det 45 herrerenn og 38 kvinnerenn på løpsprogrammet i verdenscupen. I 2015–2016-sesongen sto det 45 herrerenn og 41 kvinnerenn på løpsprogrammet i verdenscupen. PS: Verdenscupen i alpint debuterte i 1967.

Kjetil Jansrud har pakket og er klar for hjemreise fra Sölden. Tore Meek / NTB scanpix

– Jeg vet det er mulig

Østerrikeren Vincent Kriechmayr er alt annet enn fornøyd med sesongens rennprogram. Han har fått støtte fra landsmannen Manuel Feller i østerrikske medier.

– Vi idrettsutøvere har ingenting å si, sa Kriechmayr nylig i et intervju, ifølge Österreich.

28-åringen ble i fjor nummer fem i totalcupen. Den ble vunnet av suverene Marcel Hirscher, som før denne sesongen la skistøvlene på hylla.

Jansrud skjønner lite av kritikken mot rennprogrammet.

– Noen sier det er for mye hardkjør, men så har jeg også hørt folk som ønsker å fly helikopter frem og tilbake fra renn. Jeg er nok en av få i verdenscupen som har kjørt samtlige disipliner de siste årene. Og jeg vet det er mulig, sier Jansrud til Aftenposten.

Han velger heller å se positivt på det:

Alpinsporten er så populær at man velger å arrangere flere renn for tilskuerne.

Det er potensielt mulig å hente rekordmange verdenscuppoeng.

– Hadde det gått andre veien hadde jeg vært mer bekymret. Jeg tror at hvis idretten vår skal overleve, er vi nødt til å kjøre mange renn, forteller Jansrud.

Kjetil Jansrud tror man må kutte klassikere som Schladming for å få ned antall renn. Det mener han er umulig. LISI NIESNER / REUTERS

Mener totalcupen blir umulig å vinne

Kriechmayr mener sesongens rennkalender favoriserer de tekniske utøverne i langt større grad enn fartsspesialistene.

Totalt denne sesongen er det 24 såkalte tekniske renn (slalåm og storslalåm) og 19 fartsrenn (utfor og super-G).

– Jeg tror de to teknikerne som har stått bak Marcel de siste årene, er mye lykkeligere enn det vi er, sa han og siktet til Alexis Pinturault og Henrik Kristoffersen.

Jansrud skjønner kritikken til Kriechmayr rundt dette, men nordmannen ser ikke helt hvordan Det internasjonale skiforbundet (FIS) kan gjør noe med det.

Jansrud begrunner det med at man da trolig måtte kuttet ned på enkelte klassikere som Schladming, Adelboden, Garmisch-Partenkirchen eller Sölden.

– Ja, det er en forskjell, men får vi gjort noe med det? Nei, så slutt å klage over det. Kjipt for meg, kjipt for dem som er fartsløpere som gjerne kunne tenke seg å få et bedre utgangspunkt i totalcupen. Men den endringen kommer bare ikke. Enkelt og greit, sier Jansrud.

Vincent Kriechmayr mener utøverne har lite å si når det kommer til endringer av rennprogrammet. Cornelius Poppe / NTB scanpix

Etterlyser forslag til endringer

Sportssjefen for alpint i Norges Skiforbund støtter Kriechmayr i uttalelsene. Han mener man er på «grensen til det man kan tåle» når det kommer til antall renn. Likevel mener Claus Ryste at man må avfinne seg med realitetene.

– Totalbelastningen er det lov å stille spørsmål ved med tanke på skader. På grunn av tett rennprogram er det vanskelig for utøvere som Kjetil å få trent noe slalåm i det hele tatt. Men man må forholde seg til hvordan verden er, sier Ryste.

FIS-presidenten forteller at forbundet er klar over kritikken, men han ser ingen grunn til å gjøre noen endringer med det første.

– Jeg er klar over kritikken angående antall renn. FIS sin jobb er å arrangere renn, ikke å sette en stopper for det. Vi ligger på grensen nå, men det er vi klar over, sier Gian-Franco Kasper.

Daniel Yule er utøvernes representant i FIS. Han forstår lite av kritikken og kaller det «sutring» fra konkurrentene.

– Jeg har hatt noen veldig gode diskusjoner med renndirektøren i FIS, Marcus Waldner, og jeg skulle gjerne gitt noen konstruktive forslag fra utøvere til FIS-styret. Men jeg fikk ikke mange søknader fra utøverne i fjor sommer, sa Yule til nettstedet Spox.

– For utøvere er det lett å komme med kritikk, men så fort du må formulere en e-post med en løsning på problemet, er ikke alt så lett.