Messi-magi sendte skadeskutt Barcelona videre i Champions League

Barcelona sliter med et lass av skader, men det gjør ingenting når Lionel Messi er i form. Den argentinske magikeren sendte Napoli ut av Champions League.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Lionel Messi kan slippe jubelen løs etter å ha scoret i åttendedelsfinalen mot Napoli. Gjestene fra Italia fortviler. Foto: Joan Monfort / AP / NTB scanpix

NTB

Barcelona – Napoli 3–1 (4–2 sammenlagt)

Barcelona kom til kampen med en viss usikkerhet på grunn av en skadeliste lang som et vondt år. 1–1 i Italia i første runde av åttendedelsfinalen gjorde at spenningen var stor.

Men en av banens minste, og samtidig største spillere, hadde bestemt seg. Lionel Messi ville ta Barcelona videre i Champions League etter en sesong der både serie- og cupgullet glapp.

Messi samlet spillerne til en peptalk før kampstart, og avgjorde mer eller mindre kampen i første omgang da han både scoret og skaffet straffespark. Da hjalp det lite at Lorenzo Insigne reduserte til 1–3 (straffe).

Fakta Slik spilles kvartfinalene Champions League skal avgjøres med en miniturnering i den portugisiske hovedstaden Lisboa. Kvartfinalene spilles slik: Atalanta – Paris Saint-Germain (12. august). RB Leipzig – Atletico Madrid (13. august). Bayern München – Barcelona (15. august). Manchester City – Lyon (15. august). Semifinalene skal spilles 18. og 19. august, mens selve finalen spilles 23. august. Les mer

Les også Chelsea langt unna fotballmirakel: Lewandowski skjøt Bayern videre

Messi-magi

Riktig nok var det stopper Clément Lenglet som ga Barcelona drømmestarten da han headet inn 1–0 etter ti minutter. Målet ble kontroversielt fordi Lenglet dyttet seg frem i feltet, men det ble stående etter en VAR-sjekk.

Så var det duket for Messi-magi. I kamp med 5–6 Napoli-spillere kranglet Messi seg inn i feltet fra kanten, og halvt liggende satte han inn 2–0 mens Napoli-spillerne lå igjen som slakt.

Nesten like vakkert ble det da Messi scoret igjen kort etter, men ballen var borti armen og målet ble annullert.

Les også Italiensk fotballegende klar som ny Juventus-trener

Nervene holdt

Da Messi skaffet et straffespark som Luis Suárez ekspederte i mål rett før pause, så kampen ut til å være avgjort.

Fem minutter på overtid scoret imidlertid Lorenzo Insigne på straffe for Napoli, og sørget med det for at det iallfall var spennende også etter hvilen.

Napoli presset på for å få det viktige andremålet som kunne utfordre til tider frynsete Barcelona-nerver. Men katalanerne, som har kollapset både mot Liverpool og Roma i Champions League tidligere, sto løpet hele veien ut og er klare for kvartfinale.