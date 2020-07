Ville jubelscener i England: Tusenvis av supportere brøt politiets oppfordring

Politiet arresterte ni berusede supportere da 3000 Liverpool-fans samlet seg utenfor Anfield etter at de rødkledde endelig fikk løfte ligatrofeet onsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Liverpool feiret ligatrofeet foran tomme tribuner, men fansen kunne høres fra gatene like utenfor stadion. Foto: Paul Ellis, AP/NTB scanpix

NTB

Mistanke om fyllekjøring, dop og ordensforstyrrelse var årsaken til arrestasjonene.

34 supportere ble skadd under feiringen, tre av dem alvorlig.

– Flesteparten av folkemengden oppførte seg bra og hadde forsvunnet innen klokken to, sa assisterende sjefskonstabel Natalie Perischine i Merseyside-politiet, skriver BBC.

Allerede før kampen mot Chelsea onsdag kveld, som endte med 5-3-seier til seriemestere, hadde tusenvis av supportere samlet seg i gatene. Det førte til at politiet i Merseyside innførte et 48 timer langt forbud mot folkeansamlinger like etter klokken 22.30 norsk tid.

Likevel brøt tusenvis av supportere politiets oppfordring om å holde feiringen hjemme og fylte Liverpools gater da Sir Kenny Dalglish delte ut ligatrofeet til Jürgen Klopps menn, som ble løftet på Anfield for første gang på 30 år.

Også etter at det første seriegullet på 30 år ble sikret i slutten av juni samlet store folkemengder seg. Den gang reagerte klubben selv sterkt på oppførselen.

– Byen vår står fortsatt i en helsekrise, og denne oppførselen er uakseptabel. Det er fortsatt fare for en ny smittetopp, og vi må jobbe sammen for at vi ikke ødelegger alt vi har oppnådd under nedstengningen, skrev klubben i felles uttalelse med politiet og lokale myndigheter.

Les også «Vi» er strengt tatt ikke Leeds

Les også Leeds-opprykket får TV 2 til å juble

Leeds feiret opprykket onsdag. Foto: LEE SMITH / Reuters

Leeds-supportere arrestert

Også i Leeds var det uroligheter onsdag kveld og natt til torsdag. Politiet arresterte fire supportere for ordensforstyrrelse da fansen tok til gatene i full jubel for å feire klubbens seriegull og opprykk.

En politibetjent ble lettere skadet da berusede supportere kastet eksplosiver under feiringen på Elland Road i Leeds onsdag, som endte med at fire fans måtte i arresten.

Søppel og tomme ølbokser lå strødd i gatene etter den massive folkefesten der fansen danset på biler, fyrte opp fyrverkeri og sprutet champagne på hverandre for å feire suksess-sesongen.

Opprykket ble klart etter at West Bromwich tapte 1-2 for Huddersfield fredag, mens seriegullet var i boks da Brentford tapte 0-1 for Stoke lørdag.

Leeds blir dermed å se i Premier League igjen for første gang siden 2003-04-sesongen.