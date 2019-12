Sjefen hyller Ødegaard: – Vi er heldige som har ham

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil er storfornøyd med å ha Martin Ødegaard i laget, men medgir at nordmannen har det som skal til for å lykkes i Real Madrid.

Martin Ødegaard har blomstret i La Liga etter overgangen til Real Sociedad. Foto: XUNPLO / BILDBYRÅN

Det sier Imanol i et intervju med sportsavisen Marca.

Han legger til at nordmannen kan blomstre fordi lagets spillestil passer ham og fordi det er mange gode medspillere rundt ham.

Ødegaard har vært en av de store profilene i La Liga i høst, og den mest roste av suksesslaget Real Sociedads mange nysigneringer.

– Da jeg fikk vite at det var mulig å hente ham, så jeg noen av kampene hans, og da var jeg ikke i tvil. Etter å ha møtt ham visste jeg at vi måtte hente ham. Han ville komme til oss fordi han trenger et lag som spiller slik vi gjør, sier Imanol til Marca.

– Det beste med ham er hans vilje til å vokse og til å jobbe hardt for det.

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil gir Martin Ødegaard instrukser i en seriekamp borte mot Real Madrid. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Han har det

Imanol får direkte spørsmål om Ødegaard er klar til å lykkes også i Real Madrid, som har leid ham ut til Real Sociedad.

– Han er svært moden. Vi snakker ikke om hans tilknytning til Real Madrid, vi tar dag for dag, men åpenbart har han det. Han lykkes i La Liga, blant eliten. Vi er heldige som har ham i Real Sociedad, men han har også spillere rundt seg som kan få det beste ut av ham, sier treneren.

Real Sociedad feirer jul på 5.-plass i La Liga, åtte poeng bak serieleder Barcelona.

– Jeg mener vi har færre poeng enn vi hadde fortjent, og det betyr at det er rom for forbedring, både for meg som trener og for det unge laget. Det viktige er at det er god stemning. Tabellen i dag betyr ikke noe, det er i mai vi skal titte på den, sier treneren.

Martin Ødegaard i aksjon for Real Sociedad mot Real Madrid. Trener Imanol Alguacil sier til Marca at nordmannen har kvalitetene som skal til for å lykkes i storklubben fra hovedstaden. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Begeistring

– Vi dominerer kampene, spiller vårt eget spill uansett motstander og skaper begeistring i vårt nærmiljø, med stadion nesten full hver gang.

Sommerens nysigneringer, der Ødegaard trekkes frem som juvelen, har bidratt til det.

– (Nacho) Monreal, (Alexander) Isak, Portu, Ødegaard og (Alex) Remiro gjør det alle godt. Jeg var ikke i tvil om at de ville lykkes. Det er bare synd at (Modibo) Sagnan ble skadd, for han har stort potensial, sier Imanol.

Lagets neste kamp er hjemme mot Villarreal søndag.

