Johaug deiset i bakken, mens Østberg brakk staven. Da kom Jacobsen.

Therese Johaug fikk et ublidt møte med snøen i første utforkjøring. og klarte aldri å komme seg. Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant fredagens etappe.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant. Therese Johaug (med ryggen til) hadde et uhell. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

VAL DI FIEMME/OSLO: Sammenlagtlederen i Tour de Ski var ute etter å slå tilbake etter å ha gått på et spurttap mot lagvenninnen Ingvild Flugstad Østberg på forrige etappe.

Det så veldig lovende ut allerede i første oppoverbakke, men så kom en krevende utforkjøring. Johaug ploget og kjørte relativt rolig, men i siste sving før det flatet ut igjen havnet hun ned på magen.

– Var hun i overkant forsiktig der, spurte NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Johaug hadde en uheldig dag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johaug kom seg imidlertid fort opp igjen, uten å ha fått problemer med ski eller staver.

– Hun kom greit fra det, men hun fikk seg nok en liten støkk der, sa Bjørn.

Det så ut som fallet preget henne da hun ikke klarte å være med i teten da det skulle spurtes om bonussekunder i en bakke senere i rennet. Johaug fikk fem bonussekunder, mens Østberg til sammenligning fikk åtte.

Ingvild Flugstad Østberg (venstre) og Therese Johaug hadde begge uhell. Foto: Rune Petter Ness

Brakk staven

Favorittene var samlet før sisterunden, men mot slutten var det Østberg og Ebba Andersson som tok initiativet. Johaug så ut til å slite med dårlig feste.

Men så klarte også Østberg å brekke staven i samme utforkjøring som Johaug gikk ned.

Mens Johaug og Østberg var i bakleksen, spurtet Astrid Uhrenholdt Jacobsen ned Andersson og tyske Katharina Hennig.

– Det var en drit kul pall. For det første, så er det ikke så ofte jeg vinner, mens Katharina ikke har vært på pallen før. Jeg er veteran, mens Andersson er ung og lovende. Det er nok ganske inspirerende for unge løpere, sa Jacobsen i pressesonen.

Ebba Andersson (venstre), Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Katharina Hennig utgjorde en overraskende pall. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Johaug kom i mål sammen med Østberg, seks sekunder bak Jacobsen.

– Jeg var veldig irritert etter førsterunden da jeg falt. Det var veldig klønete. Så klarte jeg ikke finne rytmen etter det. Men det er sånn som skjer. Vi kan konstatere at hele skirennet var stang ut, sa Therese Johaug, før hun utdypet hva som skjedde i fallet.

– Jeg tror jeg skled på snøen. Jeg havnet nedpå. Det var veldig kjedelig at det skulle skje, la hun til.

Østberg følte seg bra før uhellet inntraff.

– De siste to rundene følte jeg meg veldig bra. Så skjer det på verst tenkelige tidspunkt at staven blir kjørt på bakfra og knekker, og da har man ikke noe å gjøre helt i toppen. Det er surt på en dag da jeg føler jeg kunne vært med på å fighte foran der, sa Østberg til NRK.

Innrømmer glatte ski

Trener Ole Morten Iversen synes det så ut som Johaug ikke hadde noen maksdag.

– Normalt er hun mer på offensiven. Hun hadde et fall som nok gjorde henne stresset, og som gjorde at hun kom litt på etterskudd. Ingvild får et uhell på det verste stedet i løypa. Det er litt kjedelig for henne, sa Iversen i pressesonen etter rennet.

– Hadde de litt glatte ski?

– Det kunne se sånn ut. De har noen glipptak. Jeg tror ikke det var sånn helt optimalt, men det ble litt marginalt føre, sa Iversen.

– Jeg har hatt bedre ski, sa Johaug.

Nederlag nummer to

Johaug har nesten vært helt utilnærmelig i distanserenn siden comebacket etter dopingutestengelsen. Tapet for Østberg 1. nyttårsdag var bare hennes andre siden starten av forrige sesong.

I sammendraget var det 22 sekunder ned til Østberg og Russlands Natalja Neprjajeva foran fredagens 4. etappe i Val di Fiemme.

Neprjajeva falt av på sisterunden, slik at det økte til 32 sekunder. Østberg er 19 sekunder bak Johaug, siden hun tok flere bonussekunder.

Én sprint igjen

Det er fortsatt en av Johaugs dårligste øvelser som gjenstår. Lørdag, dagen før finaleetappen, skal det gås klassisk sprint. Sprint har aldri vært Johaugs styrke.

– Det er mye som kan gå galt. Du må ha god dagsform alle tre dagene. Her er det ingenting som er gitt ennå. Du må gjøre det beste ut av mulighetene du får, og det er i bakken det blir avgjort, sa Johaug på torsdagens hviledag.

Bakken Johaug nevnte, er slalåmbakken Alpe Cermis, hvor Tour de Ski avsluttes med fellesstart søndag.

Publisert: Publisert 3. januar 2020 13:47 Oppdatert: 3. januar 2020 14:47

