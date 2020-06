Eliteserieklubbene får slippe inn tilskuere – RBK skuffet over antallet

Eliteserieklubbene i fotball vil få grønt lys til å slippe inn 200 tilskuere på arenaene når sesongen starter.

Enkelte publikummere får være på tribunene under eliteseriekampene fremover. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

NTB

Det ble klart under et møte mellom klubbene og Norges Fotballforbund (NFF) fredag kveld. Forbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekrefter dette overfor oss.

Bergensavisen meldte om saken først i forkant av møtet.

Klarsignalet kom bare timer etter at regjeringen som ventet åpnet for at arrangementer med inntil 200 deltagere kan gjennomføres fra 15. juni.

Det får altså positive konsekvenser også for fotballklubbene.

Jubel i Bergen

I fredagens beslutning heter det at kun supportere fra hjemmelagene vil bli sluppet inn på kampene, og det blir opp til klubbene å organisere hvem som får billett. Tilskuerne får komme inn på arenaen under forutsetning av at énmetersregelen og øvrige smitteverntiltak følges.

Nyheten ble tatt svært godt imot i Brann. Bergensklubben ser på den siste utviklingen som «kjempepositivt» etter flere måneder med usikkerhet som følge av koronapandemien.

– Dette er vi utrolig glade for. Med 200 tilskuere kan noen av dem som velger å stå med partoutkortet i 2020, få muligheten til å komme inn på første hjemmekamp, sier Branns marked- og kommunikasjonsleder Therese Andvik Rygg.

Det blir likevel publikum på Brann stadion og de øvrige arenaene i Eliteserien i sommer. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Hadde håpet på mer

Jubelen er ikke fullt så stor i Trondheim. Rosenborg, som har størst publikumskapasitet av alle klubber i Norge, er misfornøyd med antallet som er satt.

– Jeg må først si at jeg er glad for at vi er i gang, men så må man jobbe med dette trinn for trinn, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i RBK når vi ber henne kommentere saken.

– Jeg hadde håpet, når vi først skulle ta inn tilskuere, at vi kunne ta inn flere enn 200. Ser du på Lerkendal, vil det være under én prosent av vår kapasitet på 21.000. Jeg synes det er synd, men sånn er det, sier hun videre.

Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg er skuffet over at kun 200 tilskuere får slippe inn på Lerkendal når Eliteserien starter. Foto: Rune Petter Ness

– Blir ikke enkelt

Dyrhaug mener det ville vært bedre om en prosentandel hadde avgjort antallet publikummere på arenaene.

– Selvfølgelig skal dette være i henhold til smittevern, men vi har 24 innganger og kan ivareta ting. Vi kunne tatt inn en mye større andel.

Senest torsdag sa Dyrhaug til Adresseavisen at hun trodde på 500 tilskuere på Lerkendal til RBKs serieåpning mot Kristiansund førstkommende tirsdag.

Fredagens avgjørelse kommer etter at det i lang tid har vært planlagt for å spille eliteseriekampene for tomme tribuner. De 200 tilskuerne som nå slippes inn kommer i tillegg til det som må være på plass av dommere, presse, vakter og andre funksjonærer.

– Det hadde føltes veldig rart å skulle spille uten publikum, og det er veldig stor forskjell på 200 og null. Samtidig gleder vi oss til enda flere, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken til NTB.

I dagene som kommer må de enkelte klubbene ta stilling til hvem som skal få det begrensede antallet billetter som vil være tilgjengelig. Rosenborg har ikke avgjort hvordan de skal fordele de få billettene som blir gjort tilgjengelig.

– Det blir ikke enkelt. Vi må tenke litt og gjøre det beste ut av det. På mandag får vi komme tilbake til hvem vi plukker ut, forteller Tove Moe Dyrhaug.