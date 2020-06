Leknessunds med ny norgesrekord: Ville frakjørt moped i fem mil

– Det er veldig fort. Det er kun få som vil klare det samme, skryter mannen som Leknessund tok norgesrekorden fra.

Andreas Leknessund (21) slo norgesrekorden på 50 kilometer med rekorden tiden 57.51 minutter. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Søndag tok Andreas Leknessund fra Tromsø norgesrekord på 50 kilometer, med tiden 57.51 minutter.

Det betyr at Uno-X-rytteren slo rekorden til Reidar Borgersen fra 2014. Leknessunds tid var 30 sekunder raskere enn Borgersens.

– Jeg disponerte etter planen. Kontrollert til vending og gradvis økning derifra og inn. Vinden på vei tilbake var merkbar, men heldigvis ikke verre enn at rekord var mulig. Fint å få avsluttet uken på en fin måte, sa Leknessund til nettstedet procycling.no etter rekorden.

Rekorden ble satt i Bispeveien i Revetal arena. I tillegg til Leknessund var Iver Johan Knotten og Søren Wærenskjold til stede på rekordforsøket. Men det var kun Leknessund som klarte å slå tiden til Borgersen.

Imponert Dag Otto Lauritzen

Leknessund hadde en snittfart på hele 51,85 km/t gjennom sine 50 kilometer på sykkelen. Til sammenligning er maksfarten til en moped 45 km/t.

Det imponerer TV 2-ekspert Dag Otto Lauritzen.

– Jeg er veldig imponert over tiden til Leknessund, det er utrolig sterkt. Det er helt rått at han klarer å holde en så høy fart i 50 kilometer. I tillegg er han er veldig god klatrer, sier den tidligere proffsyklisten.

Lauritzen vil også trekke frem Søren Wærenskjold fra Mandal, som var med på rekordforsøket. Han tok nemlig norgesrekorden på 30 kilometer for en uke siden, og hadde en snittfart på hele 52,92 km/t på den kortere distansen.

– Søren Wærenskjold kjørte enda raskere på 30 kilometer, så det er gøy å se at Norge har så raske syklister av høy kvalitet, sier Lauritzen.

Dag Otto Lauritzen er svært imponert over rekorden til Andreas Leknessund. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Topp internasjonalt nivå

Tidligere rekordholder, Reidar Borgersen, hadde blandede følelser etter å ha sett Leknessund sette ny rekord.

– Det var leit at rekorden røk, men samtidig var det ikke overraskende. Det var bra at noen tok rekorden på forsøket. Leknessund tok rekorden med grei margin, og hadde god kontroll, sier Borgersen, som nå jobber som trener for Joker Fuel of Norway.

Joker-trener og tidligere rekordholder på 50 km, Reidar Borgersen, var svært imponert over gjennomsnittsfarten til Leknessund. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Gjennomsnittsfarten imponerer også Borgersen.

– Det er veldig fort. På tempo går det ofte en grense på 50 km/t, og alt over det er internasjonalt nivå. Det er ikke vanlig å sykle over 50 km/t over fem mil, det er kun få som klarer det samme. Så farten til Leknessund holder et topp internasjonalt nivå, mener Borgersen.

Som Landevei.no påpekte etter rekorden ville leknessund med sin gjennomsnittsfart på 51,85 km/t ganske enkelt kjørt fra en moped. En moped skal ikke kunne kjøres fortere enn 45 km/t på flat vei i Norge.

– Det sier jo litt om hvor fort det går, det setter ting i perspektiv for folk som ikke har syklet så mye. Man skal slite med å komme opp i 50 km/t om man spurter alt man kan på sykkel. Så det er absolutt mange hestekrefter i disse gutta, sier Borgersen.

Leknessund har tatt en rekke rekorder den siste tiden. Tromsøværingen havnet på førsteplass på «Klatrekongen» i mai og har satt rekord på Tryvann og Tyrifjorden.

Leknessund kjører for Uno-X. Men fra og med 2021 skal han kjøre for Team Sunweb.