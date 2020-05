Storhamars nye drakt skaper reaksjoner: «Styggeste jeg noen gang har sett»

Storhamars nye drakt engasjerer på sosiale medier.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Storhamar Håndball Elite får kritikk for denne drakten. Foto: Storhamar

«De styggeste draktene jeg noen gang har sett. Storhamar Elite kjører altså ruina på skuldra og verdens største reklamer. Blir nesten småkvalm.»

Det skriver Kristian J. Eng på Twitter. De nye draktene til Storhamars eliteserielag i håndball har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

«Øya blør!!!», skriver en person.

«Hva i alle dager er dette....? Det må jo være tull», spør en annen.

«Det er faktisk det verste jeg har sett uansett idrett», skriver en tredje.

– Er dette greit?

Eng har tidligere hatt en formell rolle i Storhamar Hockey og har stort engasjement for klubben på tvers av idrettene.

– Jeg mener jo at klubblogoen skal være foran på drakten. Det er et klart punkt én fra meg, sier Eng til Hamar Arbeiderblad.

Ifølge avisen er det 19 ulike sponsorer som blir profilert på drakten, og totalt er det 30 sponsormerker.

– Og så skjønner jeg at drakteksponering er viktig, kanskje den viktigste plassen å profileres på. Men er dette greit? Drukner ikke sponsorene her, spør han videre.

– Lite verdi

Ifølge Vegard Arntsen, daglig leder i analyseselskapet Sponsor Insight, er det nettopp det sponsorene gjør.

– Dette har lite verdi for hver enkelt. Sponsorene på drakten drukner, sier Arntsen.

Han forklarer at de gjør såkalte logoeksponeringsmålinger. Da vurderer de blant annet hvor mange selskaper som må dele eksponeringen.

– Vi vurderer hvor dominerende du er, og her får alle ganske lav dominans. Det vil si at reklameverdien er ganske lav. Det er rett og slett vanskelig å erindre hvem som var der, sier Arntsen.

– Hva er det optimale?

– Det optimale er å ha én sponsor, men det er veldig få som finner en sponsor som kan gi så mye penger, sier Arntsen, og utdyper at sponsorer ofte krever at de skal dele plassen med et maks antall andre sponsorer.

– Bra med engasjement

Kamilla Sundmoen er daglig leder i Storhamar Håndball Elite. Hun sier dette om de nye draktene.

– Vi har mange sponsorer på drakten, men det er jo det vi lever av. Det er viktig å profilere de gode samarbeidspartnerne vi har. Det må vi vise på det viktigste tøyet vi har, sier Sundmoen.

Hun sier at de jobber med plasseringen av klubblogoen, men at den nå er på den venstre armen. Overfor Hamar Arbeiderblad sier hun at de nå ser på muligheten for å flytte den til brystet.

– Jeg synes det er bra med engasjement. Noen synes drakten er fin og noen synes det motsatte. Den kritikken må vi tåle, sier hun til avisen.