Hovland misset på banens enkleste hull – sakket akterut

Viktor Hovland havnet i trøbbel på den tredje runden i det europeiske PGA-mesterskapet i golf lørdag og tapte terreng før den avsluttende runden.

Viktor Hovland spilte til tider god, men endte kun to under par på den tredje runden i det europeiske PGA-mesterskapet. Bradley Collyer / PA via AP

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Hovland gikk den tredje runden på 70 slag, to slag under par på runden og sju under par totalt. Det holdt til 9.-plass etter at runden var ferdigspilt.

Spanjolen Jon Rahm og engelskmannen Danny Willett er i delt ledelse med 15 slag under par etter at lørdagen runde var ferdigspilt. Hovland er sju slag bak tetduoen, og han var fem bak teten da lørdagens runde startet.

Den norske golfsensasjonen spilte seg kraftig opp på fredagens runde på Wentworth i London og var i posisjon til å true de store navnene med en god runde lørdag, men han klarte kun til tider å følge opp storspillet og brukte blant annet dobbelt så mange slag på det tolvte hullet som det han gjorde på runden før.

På banens enkleste hull havnet han nemlig i trøbbel og fikk ikke ballen i koppen før på det sjette slaget. Dermed måtte han ta til takke med bogey på hullet han fredag vartet opp med en strålende eagle.

22-åringen reddet en runde under par gjennom en birdie på det 16. og 18. hullet. Muligheten bød seg også på det 17 hullet, men den fem meter lang birdieputt ble i det lengste laget.

Det var lite inspirasjon å hente fra Hovlands spillpartnere Tony Finau og Nicolas Colsaerts som gikk henholdsvis fire og sju over par på runden.

Avgjørende bogey-putt

På de første ni hullene vartet Hovland opp med birdie på det fjerde, sjuende og niende hullet. Men på det tiende havnet han i trøbbel og endte opp med en tre meter lang putt for bogey. En bom ville ødelagt halve runden.

Hovland holdt hodet kaldt og satte ballen midt i koppen for videre sjanser til klatring på listene.

Sist helg imponerte Hovland sterkt ved å spille seg opp til en 9.-plass under sesongåpningen på PGA-touren i West Virginia. Samtidig tangerte han en 36 år gammel rekord for antall runder på rad under 70 slag. Bob Estes gikk 17 strake runder på 60-tallet på PGA-touren i 1983.

Hovlands enorme klatring på verdensrankingen i golf gir også et godt bilde på utviklingen hans det siste året. Siden nyttår har han klatret fra 1157.- til 101.-plass på listen over verdens beste golfere.