Haaland om kritikken før sesongen: – Bra at jeg bommet

Erling Braut Haaland (22) forteller om den krasse kritikken som møtte ham rett i forkant av Premier League-sesongen.

KLAR FOR ANDRE HALVDEL: Erling Braut Haaland sier han har nytt godt av ferien mens VM har pågått.

Haaland har hatt en enorm start i Manchester City. 22-åringen står med spinnville 18 scoringer etter 13 Premier League-kamper, og har hatt en lengre fotballpause som følge av VM i Qatar.

I Viaplays nyeste intervju med Haaland, som slippes tirsdag kveld, forteller den norske stjernespissen om skepsisen og kritikken som kom like før ligadebuten mot West Ham.

Uken før den vanvittige debuten - og de påfølgende scoringene - stusset flere over Haalands sjansesløsing i blant annet Community Shield-finalen mot Liverpool. Nå ser jærbuen positivt på sjansesløsingen.

– For å være ærlig tror jeg det var bra at jeg bommet på de sjansene, for å bli minnet på at man ikke kan være 99 prosent. Man må være 100 prosent. Jeg tenker at det var en bra ting, slik at jeg var enda mer skjerpa i uka etter, sier spissen til Viaplay.

Intervjuet er gjort av danske Jan Mølby, som blant annet spør om Haaland selv har tenkt på hvor mange scoringer han måtte ha for at sesongen skulle bli en suksess.

– Nei, jeg tenkte ikke på antall mål. Jeg var den største floppen etter at jeg misset på åpent mål mot Liverpool, og ja ... det er ikke noe problem, sier Haaland om denne kjempemissen:

Haaland forteller også om hvor høyt suksess i Champions League står for ham. Jærbuen beskriver det som sin største drøm.

– Alle vet det, det er å vinne Champions League. Forhåpentligvis vil jeg gjøre det i løp av livet mitt, sier Haaland.

Manchester City har foreløpig ikke vunnet det gjeve trofeet. Det nærmeste Pep Guardiola og City har vært var i 2021, da de lyseblå tapte finalen for Chelsea.