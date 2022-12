Petter Northugs comeback på 26. plass i Østerrike: – Veldig fornøyd

Petter Northug (36) med 15 VM- og OL-gull er tilbake i konkurransesporet. Veteranen endte på 26. plass i åpningen av langløpscupen Ski Classics.

TILBAKE: Petter Northug er tilbake i langrennssirkuset.

Svenske Emil Persson spurtvant i Bad Gastein foran beste nordmann, Johan Hoel. Northug endte over to minutter bak svensken.

Den gamle verdenseneren regnet seg som «utrent» sist sommer. Men har gjennom høsten trent 75–80 timer i måneden. Slik sett var comebacket ikke dårlig i det 135 løpere store feltet. Han er «veldig fornøyd».

– Jeg trenger sånn løp for å komme i form, sier Northug til NRK.

– Jeg har min beste form siden jeg la opp (i 2018). Det er en god følelse. Så kjenner jeg at konkurranselysten blir verre og verre for hver dag. Det våkner et gammelt faenskap i dette maskineriet her, sa Northug til VG i november.

Det er ganske nøyaktig fire år siden Petter Northug offentliggjorde at karrieren var over. Denne sesongen gjør han comeback i langløp for sitt eget lag, Team Northug Crucible.

Northug startet offensivt i det 35 kilometer lange rennet i Østerrike. Herman Paus utfordret tidlig feltet med å gå løs sammen med svenske Marcus Johansson i snøværet. Etter 10 km lå Northug pent plassert på 17. plass 21 sekunder bak 22-åringen fra Asker. Men etter 18 km var feltet samlet igjen.

Vasaløpsvinner Andreas Nygård og langløpslegende Anders Aukland manglet i åpningsrennet.

Opp langbakken til klatrepoengene etter 19,2 km var avstanden ned til Northug vokst til nesten 50 sekunder fra ledende Johan Hoel.

Siste gang opp den knallharde fiskebeinsbakken ledet Hoel fortsatt med Emil Persson og Petter Staktson på slep – og Thomas Bing på 4. plass. Avstanden ned til Northug hadde vokst til ett minutt og 15 sekunder.

– I tillegg til bedre form må jeg ned fem kg i vekt også, sier Northug til NRK som mener han vil trives bedre i fastere løyper enn i det østerrikske snøkaoset.

25 år gamle Staktson fra Lillehammer falt av på de siste kilometerne. Dermed gjorde tre mann opp om seieren. Romerikingen Hoel (27) dro i gang spurten i snøføyka, men var sjanseløs da Emil Persson satte inn spurten.

I kvinneklassen tapte Astrid Øyre Slind spurten mot svenske Ida Dahl i Bad Gastein.

– Overraskende bra. Jeg sliter litt med å dra rett opp i høyden, sier Øyre Slind til NRK etter rennet 1000 meter over havet.

Under tøffe forhold i Østerrike gikk Vasaløpsvinneren fra sist sesong gikk løs sammen med Dahl i andre halvdel av det 33 km lange løpet. 34-åringen fra Oppdal klarte ikke å henge med da Dahl dro til med et taktskifte 200 meter før mål.

– Klasseforskjell i spurten, mener NRK-ekspert Simen Østensen.

Emilie Fleten gikk solo inn til 3. plass mens Magni Smedås vant spurten om 4.-plassen. Mens Astrids søster, Silje Øyre Slind, kom på 7. plass.

Astrid Øyre Slind ble nummer tre sammenlagt i Ski i langløpscupen sist sesong. Bak svenskene Ida Dahl og Britta Johansson Norgren, sistnevnte har nå lagt opp.

Resultater, herrer: 1. Emil Persson 1.34.32,9. 2. Johan Hoel +3,3, 3. Thomas Bing +6,2. 4. Kasper Stadaas +15,9, 5. Nils Dahlsten +16,4, 6. Morten Eide Pedersen +16,9, 7. Runar Skaug Mathisen +18,8, 8. Torleif Syrstad +19,1.

Resultater, kvinner: 1. Ida Dahl 1.49.29,9, 2. Astrid Øyre Slind + 4,9, 3. Emilie Fleten +1.04,2, 4. Magni Smedås +1.39,4, 5. Linn Sömskar +1.43,6, 6. Jenny Larsson +1.46,4, 7. Silje Øyre Slind +1.47,0, 8. Kati Rovais +1.55,0, 9.