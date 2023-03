Lineker frykter ikke suspensjon – står for det han har sagt

Fotballegenden Gary Lineker er ikke bekymret for at han kan bli suspendert av egen arbeidsgiver som følge av kritikken mot britiske myndigheter.

Gary Lineker frykter ikke suspensjon fra BBC etter at han kritiserte den britiske regjeringen over Twitter.

NTB

Kopier lenke

Kopier lenke

Det koker rundt den tidligere engelske landslagsspissen og TV-personligheten Lineker. 62-åringen uttrykte nylig krass kritikk mot grepene som er varslet rundt den britiske asylpolitikken.

Ordvalget til Lineker har vært gjenstand for opphetet debatt. Han sammenlignet språket i lovforslaget med retorikken i Tyskland på 30-tallet.

I kjølvannet av ytringene har flere konservative politikere kritisert den tidliger fotballspilleren. Torsdag ventet en rekke reportere utenfor Linekers hjem for en uttalelse.

Lineker var på vei inn i en bil da han ble spurt om han står for det han skrev. Svaret var kort og enkelt:

– Selvfølgelig.

Engelskmannen skal også ha blitt spurt om han var redd for å bli suspendert fra BBC.

– Nei, sa han da.

62-åringen er for tiden ansatt som programleder for den britiske allmennkringkasteren som programleder for «Match of the Day». BBC-ansatte har tidligere blitt advart rundt bruken av sosiale medier og bes følge redaksjonelle retningslinjer på samme måte som når de lager innhold for BBC.

Lineker på sin side tviholder på at kan uttrykke sine politiske syn ettersom han ikke jobber for kanalens nyhets- eller aktualitetsavdelinger.