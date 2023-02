Braathen operert for akutt blindtarmbetennelse - mister VM-renn

Lucas Braathen (22) er operert for akutt blindtarmbetennelse i Østerrike. Han mister verdenscuprenn i helgen og de første rennene i VM.

OPERERT: Lucas Braathen mister verdenscuprenn.

Det melder Skiforbundet i en pressemelding. 22-åringen er operert tirsdag på sykehuset i østerrikske Zell am See.

Operasjonen var vellykket.

Forbundet skriver videre at Braathen kan rekke siste VM-øvelse. VM arrangeres fra 5. til 19. februar i franske Courchevel og Méribel. Herrenes slalåmrenn går siste dag av mesterskapet.

– Fryktelig dårlig timing. VM er av de store målene for meg denne sesongen, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å rekke slalåmrennet 19. februar. Gi meg noen uker så får vi se. Også er det uansett gode prognoser for å få med seg World Cup-rennene etter VM, sier Braathen i pressemeldingen.

Braathen har også delt nyheten på sin egen Instagram-konto:

22-åringen ankom teknikklagets samling i Hinterreit mandag med tiltagende magesmerter. Etter hvert ble han diagnostisert med blindtarmbetennelse, skriver forbundet.

– Lucas kommer til å bli frisk om noen uker. Det er en liten mulighet for at han kan rekke slalåmrennet 19. februar i VM. Vi kommer til å jobbe for at han kan rekke dette, og holder alle dører åpne for VM-start om han blir frisk i tide, opplyser alpinlandslagets lege, Trond Floberghagen.

Lucas Braathen har hatt en sterk vinter der han har vunnet to slalåmrenn (Adelboden og Val d’Isere) og ett storslalåmrenn (Alta Badia).

Han pådro seg en alvorlig kneskade tidlig i 2021 som gjorde at han gikk glipp av VM i Cortina det året. Skaden kom i Adelboden, der han altså vant to år senere.

Braathen reiser hjem til Norge til helgen.