Første gang Haaland og Ødegaard møtes i drømmeduell: – Ikke opplevd maken

Erling Braut Haaland (22) og Martin Ødegaard (24) har aldri spilt mot hverandre i en obligatorisk kamp. Fredagens storoppgjør i FA-cupen blir etter alt å dømme også en norsk stjerneduell.

STJERNEDUELL: Martin Ødegaard (t.v.) og Erling Braut Haaland avbildet før kampen mellom Slovenia og Norge i september i fjor.

For det skal mye til at de norske nøkkelspillerne blir spart i en såpass viktig kamp.

– Det er så mye prestisje her, så jeg kan ikke se for meg annet enn at begge lag stiller med sine beste spillere. Det spesielle nå er at to nordmenn er store stjerner på hvert sitt topplag, sier Viaplay-kommentator Roar Stokke til VG.

Han er på plass i England og skal kommentere duellen sammen med makker Lars Tjærnås.

Samtidig som Haaland bøtter inn scoringer og setter rekorder i Manchester City, så topper Arsenal Premier League-tabellen med Ødegaard som kaptein. Nå skal de for første gang møtes ute på banen i en obligatorisk kamp.

Det kan bli den første av mange prestisjetunge møter mellom de to superstjernene.

– Vi har to norske spillere som stjeler overskriftene for det som er de to beste lagene i England akkurat nå. Det trykket som er rundt dem har vi ikke opplevd maken til i norsk sammenheng, sier Stokke.

Selv om Norge har hatt en rekke profiler i engelsk fotball tidligere mener Stokke at det ikke er noe som kan måle seg med det som skjer rundt Ødegaard og Haaland. For eksempel ble Henning Berg ligamester med Blackburn i 1995, og med Manchester United fire år senere.

– Ole Gunnar Solskjær, John Carew og John Arne Riise og mange flere har vært store profiler, men ikke på denne måten, mener Stokke.

FA-cupen Arsenal har vunnet turneringen flest ganger av alle lag med sine 14 titler. Den siste kom i 2020 da Chelsea ble slått 2–1.

Manchester City står med seks FA-cup-titler. Den siste kom i 2019 da Watford ble slått 6–0.

Erik Thorstvedt (Tottenham 1991), Frode Grodås (Chelsea 1997), Ronny Johnsen (Manchester United 1999), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United 1999 og 2004), Tore André Flo (Chelsea 2000) og John Arne Riise (Liverpool 2006) har alle spilt og vunnet en FA-cupfinale.

Henning Berg spilte kvartfinalen i FA-cupen for Manchester United i 1999, men var skadet og spilte ikke i finalen. Dermed står han heller ikke registrert som FA-cupvinner. Det samme gjelder Erland Johnsen for Chelsea i 1997. Han spilte i innledende runder, men ikke i finalen.

Noe som også setter en ekstra spiss på kveldens oppgjør er managerduellen.

Læremesteren mot eleven

Arteta var som kjent assistenten til Pep Guardiola i Manchester City, før han ble ansatt som manager i Arsenal i desember 2019.

– Dette er kampen ingen av lagene vil risikere å tape, og managerduellen gjør dette helt spesielt. Det er læremester Guardiola mot eleven Arteta, og det blir veldig interessant å se hvordan de gjør dette taktisk og strategisk, sier Stokke.

Guardiola har bare lovord å si om sin tidligere assistent.

– Han hjalp meg veldig mye og hans påvirkning var massiv. Det gjorde meg til en bedre manager, sa Guardiola på torsdagens pressekonferanse.

Han mener Artetas kjærlighet til Arsenal var svært avgjørende for at han dro dit.

– Han elsker virkelig den klubben. Jeg husker da vi jobbet sammen her (i Manchester City) og scoret mange mål så jublet han og hoppet rundt, bortsett fra mot Arsenal. Da hoppet jeg og han bare satt der. Den fyren liker Arsenal, fortalte Guardiola og gliste bredt.

Vant FA-cupen

Arteta ledet Arsenal til sin hittil siste FA-cuptriumf da laget slo Chelsea 2–1 i finalen på et coronastengt Wembley i august 2020.

GODE VENNER: Pep Guardiola og Mikel Arteta hilser på hverandre før en Premier League-kamp i februar 2021.

– Det er enorme kontraster til det lavtliggende og defensive Arsenal-laget som vant den finalen. Nå er det langt flere likheter måten Guardiolas Manchester City spiller, mener Stokke og legger til:

– Jeg tror Manchester City, som er ute av ligacupen, virkelig vil vise at de har ett toppnivå som ikke Arsenal har.

Men Arsenal har uansett hatt en drømmesesong så langt. Etter 3–2-seieren mot Manchester United søndag kveld har de fem poeng å gå på ned til Manchester City på Premier League-tabellen – i tillegg til at ligalederne har én kamp til gode.

Som kaptein på Arsenal får Ødegaard mye av æren for suksessen, og i tillegg er han toppscorer med åtte fulltreffere så langt i ligaen.

Men i Premier League er han langt unna toppscoreren, for Haaland har alene satt inn utrolige 25 scoringer så langt – i tillegg til fem i Champions League og ett i ligacupen. Han scoret alle tre målene da City vant 3–0 mot Wolverhampton

Forhåpentligvis er både Haaland og Ødegaard med fra start når det blåses i gang på Etihad Stadium i Manchester kl. 21.00 i kveld.

PS! Lagene møtes igjen i ligaen 15. februar i London. I mellomtiden har City bortekamp mot Tottenham (5. februar) og hjemmekamp mot Aston Villa (12. februar). Arsenal spiller borte mot Everton (4. februar) og hjemme mot Brentford (11. februar).