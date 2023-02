Fofana kunne avgjort i Premier League-debuten

(Chelsea-Fulham 0–0) Tidligere Molde-spiller David Datro Fofana (20) var veldig nær ved å bli matchvinner for Chelsea - noen minutter etter at han i 75. minutt fikk sin debut som Premier League-spiller.

Fulham-kaptein Tim Ream (35) - som stoppet Fofanas «scoring» med en lang tå så å si på målstreken - innrømmer i et intervju vist hos Viaplay at det «så ut» som et mål.

London-derbyet på Stamford Bridge endte imidlertid målløst.

– Det var en fantastisk kveld, vi var gode med og uten ball. Vi fortjente litt mer, men de har et godt lag, sier Fulhams Willian - som har syv sesonger for Chelsea på CV-en.

– Skuffende fordi vi ikke vant, selvsagt. Kreditt til Fulham fordi de er en godt organisert enhet, uttaler Chelsea-manager Graham Potter.

Dermed står fortsatt Chelsea med én seier i 2023 - 1–0 over Crystal Palace - selv om klubben har handlet spillere for godt over seks milliarder kroner etter at amerikaneren Todd Boehly overtok som eier mot slutten av forrige sesong.

Chelsea betalte Molde 120 millioner for Fofana fra Elfenbenkysten rett før nyttår.

Fulham slo Chelsea (2–1) for tre uker siden, for første gang på nær 17 år. Da lød supporterkrav om Chelsea-manager Graham Potters avgang.

Naturlig å snakke om revansje for hjemmelaget i «returoppgjøret», piffet opp med tidenes dyreste Premier League-spiller på banen fra start for Chelsea: Argentinske Enzo Fernández (22) - rundt 1,2 milliarder for overgangen fra portugisiske Benfica.

Chelseas overganger siden sommeren 2022 Enzo Fernández (fra Benfica) – 121 millioner euro

Wesley Fofana (fra Leicester) – 80,4 mill. euro

Mykhailo Mudryk (fra Sjakhtar Donetsk) – 70 mill. euro

Marc Cucurella (fra Brighton) – 65,3 mill. euro

Raheem Sterling (fra Manchester City) – 56,2 mill. euro

Benoît Badiashile (fra Monaco) – 38 mill. euro

Kalidou Koulibaly (fra Napoli) – 38 mill. euro

Noni Madueke (fra PSV Eindhoven) - 35 mill. euro

Malo Gusto (fra Lyon) - 30 mill. euro

Carney Chukwuemeka (fra Aston Villa) – 18 mill. euro

Andrey Santos (fra Vasco da Gama) – 12,5 mill. euro

David Datro Fofana (fra Molde) – 12 mill. euro

Pierre-Emerick Aubameyang (fra Barcelona) – 12 mill. euro

João Félix (lån fra Atlético Madrid) – 11 mill. euro

Gabriel Slonina (fra Chicago Fire) – 9 mill. euro

Denis Zakaria (lån fra Juventus) – 3 mill. euro Totalt: 611,4 millioner euro (tilsvarende 6,6 milliarder kroner) Kilde: Transfermarkt

På grunn av det ene eller det andre, det er ikke godt å si. Innledningen av London-derbyet var forrykende. Tidligere Chelsea-spiller Willian virvelvindherjet, hans Fulham-lagkamerat Andreas Pereira langet av gårde et kanonskudd i 25. minutt.

«Scoringen» ble mesterlig avverget av Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga (28), kun kort tid etter at Kai Havertz - fri- og fremspilt av Chelsea-kaptein Thiago Silva - «bare» skulle vippe ballen forbi Fulham-keeper Bernd Leno (30).

Havertz ble vinket av for hårfin offside.

Det ble tyskeren derimot ikke da han noen minutter senere i alle fall burde ha sørget for 1–0.

Før og etter alt dette: Den ene nesten-målsjansen etter den andre, gjerne som følge av voldsom intensitet og aggressivitet «all over the place». Den høyt oppdrevne farten og viljen var muligens årsak til at uttellingen var null etter 45 minutter.

Vel å merke etter at til da «håpløse» Ziyech i første omgangs siste spilleminutt «fant» Havertz, som med følsom venstre fot vippet ballen over Leno. Den traff høyre stolpe bak Fulhams tyske keeper.

– Kudos for måten Fulham har løst dette, kommenterte ekspert Lars Tjærnås i Viaplays studio i pausen.

Han tilføyde at João Palhinha (27) hadde vært en nøkkel til nettopp det.

– Fulham er gode til å ta ut Fernández, mente Tjærnås’ ekspertkollega Sigrid Heien Hansen.

Fulham fortsatte i samme stil. Graham Potter (47) beordret nyervervelsen Mudryk av banen til fordel for Madueke, deretter Ziyech og James av til fordel for Sterling og Azpilicueta. Skulle byttene bøte på Chelseas manglende avgjørende offensive kraft?

Tja, Fulhams kraftspiss Mitrovic lurte nesten en langlobb over og inn i nettet bak Chelsea-keeper Kepa. Fernández «utlignet» nesten noen minutter senere, med en suser til høyre for Leno - og hans høyre stolpe.

I 75. spilleminutt fikk tidligere Molde-spiller David Datro Fofana (20) sin Premier League-debut. Noen minutter senere var han uhyggelig nær - med trykk på nær - ved legge inn kampens første scoring. Et langt Fulham-ben fra Tim Ream kom som kjent i veien for det.