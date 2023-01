Praktscoringer og rødt kort i snuoperasjon: Vinicius-opptur etter bråket

(Real Madrid – Atlético Madrid 3–1 e.e.o.) En dukke ikledd drakten til Real Madrid-stjernen Vinicius jr. hang etter halsen fra en bro i Madrid foran cupkampen mellom Real Madrid og Atlético Madrid. Men den som lo sist, lo best.

KONGEN AV STORKAMPER: Karim Benzema var svært sentral da Real Madrid gikk hele veien i Champions League i fjor.

For på tampen av oppgjøret satte det brasilianske vidunderbarnet kronen på verket i 3–1 i den VG+-sendte Copa del Rey-kvartfinalen.

Det var hans første mål i et Madrid-derby.

Før det så det ut til at det var scoringen til Real Madrids kanskje aller største stjerne, Karim Benzema, som skulle være det som skilte lagene.

Etter å ha vært tidvis usynlig dukket han opp på bakre stolpe på tampen av første ekstraomgang, og satte inn 2–1 nede ved stolperoten.

Det var imidlertid en tidligere Real Madrid-spiss som kom først på scoringslisten. Et praktangrep endte med at Álvaro Morata sendte Atlético i føringen mot gamleklubben.

Spissen feiret med å forsøke å dekke over de to første bokstavene i etternavnet på ryggen – trolig som et svar på at Real Madrid-fansen ropte «Morata es una rata» (Morata er en rotte) til sin gamle spisshelt.

Real Madrid slet med å få fotfeste før pause, men i andre omgang kastet manager Carlo Ancelotti på unggutten Rodrygo, som grep sjansen med begge hender.

22-åringen gjorde alt på egen hånd da han vartet opp med et helfrekt soloraid og utlignet for de kongehvite ti minutter etter innhoppet.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger, hvor det ikke tok mange minuttene før midtstopper Stefan Savic tabbet seg ut.

Først fikk han gult kort i en tullete og unødvendig krangel med Stefan Savic, før han halvannet minutt senere bommet på taklingen av Eduardo Camavinga og pådro seg sitt andre gule kort.

Atlético-manager Diego Simeone applauderte ironisk, men hadde ingen grunn til å klage på dommeren.

Fem minutter senere strødde altså Karim Benzema salt i såret da han avgjorde kampen for Real Madrid.

I semifinalen kan Real Madrid trekke enten Barcelona, Osasuna eller Athletic Club. Alle Copa del Rey-kampene sendes på VG+ Sport.