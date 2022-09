Warholm med knusende seier

Karsten Warholm var storfavoritt, og avsluttet sesongen med en soleklar seier i det tradisjonsrike ISTAF-stevnet i Berlin.

Warholm løp inn til tiden 47, 24.

På Olympiastadion i Berlin møtte nordmannen sterke konkurrenter som Yasmani Copello, Ludvy Vaillant og Joshua Abuaku, som også løp i EM-finalen for noen uker siden.

I søndagens løp endte Vaillant som nummer to bak Warholm, mens Abuaku tok tredjeplassen.

Warholm distanserte tidlig feltet og vant soleklart. Vaillant var i mål hele 1,02 sekunder bak nordmannen.

Laget konkurranse for Warholm

Den ferske europamesteren Warholm har ikke vært aktuell for sesongens siste Diamond League-stevner, der de aller beste møtes, heller ikke finalen 7 og 8 september. 26-åringen ble skadet i sesongstarten og har ikke løpt utenom VM og EM.

I stedet valgte Warholm altså å stille i det såkalte ISTAF-stevnet i Berlin denne søndagen, i likhet med treningspartnerne Amalie Iuel og Elisabeth Slettum. Iuel ble nummer to og Slettum nummer fire da de løp 400 meter hekk tidligere søndag.

400 meter hekk sto i utgangspunktet ikke på programmet, men ettersom Warholm takket ja, bestemte arrangørene seg for å sette det opp på kort varsel – og greide å få på plass flere av de beste konkurrentene.

Løpet i Berlin er trolig Warholms siste denne sesongen.

Warholm fikk store deler av årets sesong spolert på grunn av skade, men greide å bli europamester - og avsluttet i dag med sesongens andre seier.

Gode startpenger

Premiebonusen for førsteplass i ISTAF-stevnet er snaut 30.000 kroner (3000 dollar), mens den i et ordinært Diamond League-stevene er snaut 100.000 kroner (10.000 dollar) etter dagens dollarkurs. Startpenger er en annen sak. For stjernene er de betydelig større. Hvor mye Karsten Warholm får for å ta turen til Tyskland, er ukjent.

I sesongstarten pådro seg Warholm seg en skade på lårets bakside og rakk som regjerende mester seks uker senere så vidt friidretts-VM i Eugene. Der endte OL-gullvinneren på 7. plass i finalen med tiden 48,42 sekunder.

Fire uker senere forsvarte Warholm sin EM-tittel.