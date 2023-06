Ibrahimovic ferdig i Milan etter sesongen

Zlatan Ibrahimovic (41) er ferdig i AC Milan etter sesongen. Svensken tar farvel med klubben i søndagens kamp mot Hellas Verona.

NTB-Reuters

Det bekreftet en talsmann for klubben lørdag.

– AC Milan tar farvel med Zlatan Ibrahimovic i en kort seremoni som involverer hele publikum, sa klubbens talsmann.

Svensken kommer ikke til å være tilgjengelig til å spille oppgjøret, ifølge hovedtrener Stefano Pioli.

– Det er leit at han ikke kommer til å spille, sa Pioli om avskjedskampen på en pressekonferanse lørdag.

Ibrahimovcs kontrakt med klubben løper ut ved sesongslutt. Hvorvidt han fortsetter karrieren andre steder er ikke kjent, men 41-åringen er tydelig på at han stadig er sulten på å spille fotball.

– Alt jeg bryr meg om er å komme tilbake på banen, sa han i et intervju med Gazzetta dello Sport fredag.

Svensken har vært i Milan i to perioder (2010-2012 og 2020-2023). Totalt står han med 93 mål og 35 målgivende pasninger på 163 kamper for klubben. Han var blant de viktigste bidragsyterne til at klubben tok sin første ligatittel på elleve år i 2022.

Svensken har slitt stort med skader de siste sesongene. I sin seneste sesong for klubben har han kun vært på banen i 144 minutter.