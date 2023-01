Julian Ryerson klar for Borussia Dortmund

Den norske backen Julian Ryerson (25) er klar for den tyske storklubben Borussia Dortmund. Det bekrefter klubben tirsdag.

Dermed blir Erling Braut Haalands gamleklubb neste stoppested for høyrebacken.

25-åringen har signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2026. Avtalen skal være verdt rundt 53 millioner kroner.

Ryerson har de siste fem sesongene vært Union Berlin-spiller. På den tiden har han notert seg for 109 kamper for det tyske hovedstadslaget. I Union Berlin har han vært lagkamerat med landsmann Morten Thorsby.

Ryerson startet proffkarrieren i Viking. Der var han frem til overgangen til Bundesliga i 2018.

– Det er en fantastisk overgang for Julian. At han får muligheten til å spille for Borussia Dortmund er stort for ham, sier Viking-sportsjef Erik Nevland til VG før han fortsetter:

– Det er alltid gledelig når spillere som har vært i Viking tar sånne steg videre i karrieren.

BLIR GUL: Julian Ryerson (t.v.) har signert for den tyske storklubben Borussia Dortmund. Her med sportsdirektør Sebastien Kehl.

En overgang til den tyske giganten vil antakeligvis bety ekstra penger i kassen for Stavanger-klubben.

– Vi får se når regnestykket blir gjort opp. Men at det skal tilfalle oss en slump penger det tror jeg helt sikker, fortsetter Nevland.

I 2020 fikk han debuten for landslaget. Etter det har Ryerson vært involvert i 15 landskamper for Norge.

Borussia Dortmunds høyreback Thomas Meunier er ute med skade, og de vil derfor ha inn nordmannen nå i januarvinduet.

Det har ikke blitt spilt Bundesliga siden før VM-pausen. Første mulige Dortmund-kamp for Ryerson blir mot Augsburg søndag.

Fra før har Borussia Dortmund Mateu Morey, Marius Wolf og Felix Passlack som alternativer til Meunier på høyrebacken.