Brennhete Børven og Layouni sendte Vålerenga for alvor inn i medaljekampen

VALLE (VG) (Vålerenga - Strømsgodset 4–0) Ti seire på de tolv siste seriekampene gjør at det stinker medalje av et høytflyvende Vålerenga om dagen.

For øyeblikket er det to poeng opp til erkefiende Lillestrøm på 3.-plass. Geir Bakkes menn tapte 1–2 for Bodø/Glimt lørdag kveld og står i skrivende stund med 44 poeng. Vålerenga står med 42. Mellom dem ligger Rosenborg med sine 43.

Mot Strømsgodset var det en gammel kjenning og en svenske det tidvis har lugget for som sørget for at Vålerenga virkelig er på skuddhold.

Etter et turbulent opphold i tyrkiske Gaziantep kan det virke som at Torgeir Børven (30) har funnet tilbake til seg selv.

Ti år etter at han forlot Vålerenga sist har Børven igjen blitt en Klanen-yndling. Mange mener at det er under trener Dag-Eilev Fagermo mannen fra Hardanger fungerer best. Igjen kan det vise seg at disse har rett.

Mot Strømsgodset puttet han sin andre og tredje ligascoring siden returen for en og en halv måned siden.

Børven og Fagermo var også sammen i Odd i fra 2009 til 2012 og fra 2018 til 2019. I 2019 ble spissen toppscorer i Eliteserien, med 21 mål på 30 kamper. Deretter gikk Børven til Rosenborg, før han ikke lenge etter satte kursen mot Tyrkia.

I tillegg til en Børven i godt gammelt slag, ville også Amor Layouni melde seg på mot drammenserne. Dermed gjorde det ingenting at stjernespilleren Osame Sahraoui måtte stå over med ryggsmerter.

KUNNE GLISE BREDT: Amor Layouni feirer med lagkameratene etter sitt andre og Vålerengas fjerde mot Strømsgodset.

17 minutter skulle det ta før Børven bredsidet hjemmelaget i føringen på lekkert vis etter pasning fra nettopp Layouni.

Og minuttet etter dukket 30-åringen opp igjen.

Denne gangen var det stjerneskuddet Jacob Dicko Eng som serverte etter at Petter Strand hadde åpnet opp rommet ute til venstre. På bakre stolpe sto Børven mutters alene og hadde få problemer med å spasere inn sitt og kampens andre.

Halvtimen passert. Igjen skulle Dicko Eng markere seg. Denne gangen Med et lekkert forarbeid før Layouni leverte en vel så lekker avslutning. Via tverrliggeren og ned til 3–0.

Overkjøring i hovedstaden. Like før pause gjorde samme Layouni vondt til verre da han stanget inn omgangens fjerde.

Det var bare ett lag på Valle. Ved halvtid gjorde Godset-trener Håkon Wibe-Lund flere grep, men det så ikke ut til å hjelpe nevneverdig. Hjemmelaget fortsatte å produsere muligheter også etter hvilen.

Litt ut i omgangen ropte Dicko Eng på straffespark, men dommer Marius Hansen Grøtta vinket spillet videre. Ellers hadde Torgeir Børven, innbytter Henrik Udahl og Tobias Christensen et par halvgode forsøk.

Sistnevnte har virkelig funnet sin plass i dette Vålerenga-laget etter å tidligere vært misfornøyd med lite spilletid.

Resten ble en transportetappe for vertene på Oslo Øst. Om to uker venter medaljerival Bodø/Glimt på Intility Arena.

Publisert Publisert: 1. oktober 2022 19:47