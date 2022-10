Thorsby ville ikke gjort som Haaland: – Har enorme muligheter til å påvirke

Mens mange idrettsutøvere ikke vil blande sport og politikk, oppfordrer Morten Thorsby (26) til nettopp det og sier han aldri kunne gått til en klubb som Manchester City.

VIL IKKE TIL STORKLUBBER: Morten Thorsby (høyre) sier han ikke ville gjort som Erling Braut Haaland og signert for Manchester City om tilbudet skulle komme.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Thorsby sier i podkasten Lundh, en podkast med den svenske fotballjournalisten Olof Lundh, at fotballspillere må skjønne makten de sitter på, og selv bruke den for å skape endring i verdenssamfunnet.

På spørsmål om han mener spillere som Alexander Isak (som har signert for Newcastle, hvis majoritetseier er det statlige saudiarabiske investeringsfondet) og Erling Braut Haaland har et ansvar, som spillere for klubber som mange hevder blir brukt til sportsvasking, svarer han:

– Jeg personlig er veldig tydelig rundt disse tingene, sier Thorsby.

– Du hadde ikke gått til PSG, Manchester City eller Newcastle?

– Nei, jeg hadde ikke gjort det, sier han – og er klar på at det ikke har vært et alternativ, men at det heller er et prinsipielt standpunkt.

Thorsby uttalte seg om kritikken Haaland har fått under den forrige landslagssamlingen:

De siste årene har Morten Thorsby blitt en fast del av det norske landslaget, og utenfor banen har Union Berlin-spilleren gjort seg bemerket for et brennende engasjement for klimasaken.

– Vi behøver fotballen, for den har så stor innflytelse. For meg er det helt umulig å se at fotballen ikke er politisk, og den er det mest innflytelsesrike fenomenet. Jeg kaller det ikke engang for sport. Det er et fenomen, større enn sport. Vi må bruke den kraften som finnes i fotballen, mener han.

– Fotballspillere har enorme muligheter til å påvirke. Det er vi som er forbildene, sier Thorsby.

T-SKJORTER FOR MENNESKERETTIGHETER: Både Erling Braut Haaland (i front) og Morten Thorsby var med på landslagets markering for menneskerettigheter i fjor.

Erling Braut Haaland har tatt Premier League med storm etter overgangen til Manchester City i sommer, hvor han står med 14 mål på kun åtte kamper i ligaen – totalt 17 mål på elleve kamper i alle turneringer.

Haalands valg om å signere for Manchester City har ført til at han har fått en rekke spørsmål om eierne.

Manchester City har siden sommeren 2008 hatt Sheikh Mansour som majoritetseier. Han har hatt en rekke høytstående politiske stillinger i De forente arabiske emirater (FAE). VG har tidligere skrevet at han sammen med brødrene Tahnoun og Mohammed, regnes for å utgjøre en trio som deler den reelle makten i landet.

– Jeg har aldri møtt dem, så jeg kjenner de ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer med der. Når du sier det på den måten, kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, sa Haaland da han ble spurt om menneskerettighetsbruddene i FAE på en pressekonferanse i september.

Fakta Derfor er Citys Abu Dhabi-eiere kontroversielle Regimet i De forente arabiske emirater er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Syv emirer styrer de syv emiratene. City-eier Sheikh Mansour er visestatsminister i hovedstaden Abu Dhabi. Det er ulovlig med politiske partier.

Homofili er ulovlig og sex mellom personer av samme kjønn kan straffes med fengsel.

Loven tillater vold mot kvinner så lenge det ikke etterlater langvarige skader – og kvinner som anmelder voldtekt kan bli dømt til flere år i fengsel for sex utenfor ekteskap, ifølge Amnesty.

Ifølge Amnesty driver myndighetene også krigsforbrytelser i Jemen og hemmelige fengsler hvor folk skal bli torturert og forsvinne sporløst.

Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot De forente arabiske emirater, myndighetene, lederne eller kulturen kan bli straffet, ifølge norske myndigheter.

Utroskap kan straffes med piskeslag.

De fleste innbyggerne er gjestearbeidere som lever under vanskelige forhold og ikke har tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser, ifølge FN-sambandet. Les mer

Thorsby sier i podkasten at selv om spillere ikke ønsker å bruke «plattformen sin», så kan den brukes uten at de er klar over det.

Videre ble han også spurt om Martin Ødegaard, som er kaptein for Arsenal – hvis hovedsponsor er flyselskapet Emirates fra De forente arabiske emirater – og hvordan han snakker med ham og Haaland rundt sportsvasking.

– Jeg og Erling er kjempegode venner. Martin også. De har sine personligheter og jeg har min. Men skal man respektere hverandre, må man også være ærlig med hverandre. Jeg er 100 prosent ærlig med alle jeg snakker med, sier Thorsby.

LANDSLAGSTRIO: Fra venstre: Morten Thorsby, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.