Wall Street Journal: Niemann har trolig jukset i over 100 sjakkpartier

En ny etterforskning utført av Chess.com viser at Magnus Carlsen-rival Hans Niemann (19) trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Det skriver storavisen Wall Street Journal.

ANKLAGET FOR JUKS: Hans Niemann.

Den New York-baserte avisen har sett en 72 sider lang rapport fra nettstedet Chess.com. Sjakknettstedet kommer med en knusende konklusjon mot Niemann, og mener den omstridte 19-åringen «trolig har jukset» i over 100 online sjakkpartier.

Ifølge rapporten skal 19-åringen ha mottatt ulovlig assistanse i mer enn 100 online-partier, så nylig som i 2020. Det står at flere arrangementer med premiepenger er inkludert i de over 100 mistenkte sjakkpartiene.

Wall Street Journal viser frem en statistikk som forteller at Niemann sannsynligvis jukset i 112 sjakkpartier i 11 forskjellige turneringer, fra 7. juli 2015 til 11. august 2020. Av disse skal 25 av partiene ha blitt «streamet».

– En stor, ny vending i saken, slår NRKs sjakkekspert Torstein Bae fast.

Nettstedet vil ikke konkludere med at Niemann har jukset utenfor online-universet, men poengterer at resultatene «statistisk er ekstraordinære», skriver Wall Street Journal tirsdag kveld.

– Etter alt å dømme er det snakk om massiv juksing. Når han åpenbart ikke er troverdig når det kommer til dette med juksing på nettet, er det vanskelig å tro på det når han påstår at han aldri kunne tenke seg å jukse ansikt til ansikt, sier sjakkekspert Bae som mener all Niemanns troverdighet er borte.

Timingen for offentliggjøringen er også spesiell: Det amerikanske sjakkmesterskapet, der Niemann etter planen skal delta, starter kl. 20 onsdag. Åpningsseremonien er kl. 00.30 i natt, norsk tid.

Fakta Dramaet Carlsen-Niemann 4. september: Magnus Carlsen taper svært overraskende for den 19-årige Hans Niemann i St. Louis. Amerikaneren er rangert som nummer 49 i verden. 5. september: Carlsen trekker seg fra turneringen Sinquefield Cup. Legger samtidig ut en kryptisk Twitter-melding med en video av fotballtrener José Mourinho som sier «Hvis jeg snakker er jeg store problemer». 8. september: Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Blir stengt ute fra nettstedet. 10. september: Sjefdommeren i Sinquefield Cup, Chris Bird, kommer med en uttalelse om at det ikke er noen indikasjoner på at noen har jukset i turneringen. 19. september: Carlsen trekker seg etter noen sekunder av nettmøtet mot Niemann i Julius Baer Generation Cup. 23. september: Carlsen får kritikk i en pressemelding fra styret i det internasjonale sjakkforbundet FIDE. 25. september: Magnus uttaler seg på Twitter: «Jeg tror Niemann har jukset mer – også nylig – enn han har innrømmet offentlig». 29. september: Fides Fair Play-kommisjon offentliggjør at både Niemann og Carlsen skal granskes. Les mer

Rapporten skal også inneholde det som blir beskrevet som uregelmessigheter i Niemanns vei opp gjennom eliterekkene i sjakken, også når det kommer klassisk sjakk, spiller mot spiller, ikke bare online.

Niemann har fått muligheten til å kommentere saken overfor Wall Street Journal, men foreløpig har amerikaneren valgt å ikke svare.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også startet en granskning av Carlsen og Niemann. I pressemeldingen skrev Fide at de skal innhente og analysere data og bevismateriale, og granske påstander som har kommet i offentligheten.

Tidligere visepresident i Fide, Nigel Short, viser til saken på sin Twitter og skriver «dynamitt».

Striden omkring Niemann startet da Magnus Carlsen forrige måned trakk seg fra Sinquefield Cup etter et tap for amerikaneren.

Nordmannen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Senere har han utdypet dette og gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenker amerikaneren for å jukse.

Niemann har tidligere innrømmet å ha jukset på Chess.com da han var 12 og 16 år, og han ble utestengt på nytt fra nettsiden etter Sinquefield Cup.

VG har forsøkt å få et ord fra Magnus Carlsens far og manager, Henrik Carlsen, uten å lykkes.

VIL IKKE SPILLE MOT NIEMANN: Magnus Carlsen.