Marit Røsberg Jacobsen droppet etter seks mesterskap på rad: – Skuffelse

Hun har spilt seks mesterskap på rad for Norge. Men Marit Røsberg Jacobsen (28) skal ikke til EM i november. Det skal derimot syv mesterskapsdebutanter.

VRAKET: Marit Røsberg Jacobsen ble ikke tatt ut til EM etter å ha spilt alle VM, EM og OL for Norge siden 2017.

– Akkurat nå føler jeg mest skuffelse. Etter leddbåndskaden i tommelen sist sesong har EM ligget som en stor motivasjon og et mål, sier Røsberg Jacobsen til VG i en tekstmelding.

Hun står notert med 98 landskamper for Norge. Hun scoret 24 mål og var solid i forsvar da håndballjentene vant VM-gullet i fjor.

– I alle uttak er det stor konkurranse og denne gangen kjempet jeg mot to andre gode høyrekanter som de heller ønsket å ha med seg, melder Esbjerg-spilleren opprinnelig fra Narvik.

I EM-uttaket ble Malin Aune og Emilie Hovden valgt. Bucuresti-spiller Aune har vært en del av landslaget siden 2016, mens Emilie Hovden levert 20 VM-mål da hun fikk sjansen i tre av VM-kampene i fjor. Bergenseren er toppscorer i den danske ligaen med 43 mål for Viborg denne høsten. Røsberg Jacobsen har til sammenligning 19.

Fakta EM-troppen Målvakter: Silje Solberg-Østhassel, Katrine Lunde, Marie Skurtveit Davidsen. Bakspillere: Stine Bredal Oftedal, Henny Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Kristine Breistøl, Thale Rushfeldt Deila, Ragnhild Valle Dahl, Nora Mørk, Stine Skogrand, Kristina Sirum Novak. Linjespillere: Vilde Mortensen Ingstad, Maren Aardahl, Anne Cecilie Høgseth. Kantspillere: Malin Aune, Emilie Margrethe Hovden, Sunniva Næs Andersen, Anniken Wollik. Les mer

– Det er alltid en tøff jobb. Men dette er en jobb vi trenerteamet må gjøre. Denne vurderingen var rimelig klar, sier Thorir Hergeirsson til VG.

– Vi må gjøre jobben vår ut fra hva som er best for laget. Dette er ikke vurdert over én eller to kamper. Over tid så har Emilie (Hovden) vært klart hvassere enn Marit (Røsberg Jacobsen). Både Malin (Aune) og Emilie har utviklet seg klart forsvarsmessig. Tidligere har Marit ligget foran på den biten, legger han til.

– Thorir og Tonje (Larsen) har tatt ut de kvalitetene de mener troppen har bruk for, og begrunnelsen må jeg bare ta til meg og arbeide videre, sier kantspilleren som har vunnet både VM- og EM-gull for Norge.

– Det er tøff konkurranse. Jeg er helt sikker på at Marit kommer til å jobbe hardt og svare opp, sier Hergeirsson.

– Min motivasjon er fortsatt stor og det er ingen tvil om at jeg fortsatt ønsker å kjempe om plass i fremtiden, sier Marit Røsberg Jacobsen.

Landslagssjefen brukte henne og Aune og Røsberg Jacobsen i Golden League nylig. Hovden spilte for rekruttlandslaget i Nord-Makedonia.

– Vi holdt Hovden der for at hun skulle få spille mer. Sånn var det også med Ragnhild Valle Dahl, sier Hergeirsson.

DEBUTANT: Ragnhild Valle Dahl får landslagsdebuten i EM-oppkjøringskampene i slutten av oktober.

Han har fått forfall fra de tre gravide Camilla Herrem, Kari Brattset Dale og Sanna Solberg-Isaksen. Pluss Veronica Kristiansen (skal gjennomføre en medisinsk prosess).

Det banet vei for syv mesterskapsdebutanter. To av dem har aldri spilt en A-landskamp. Her er debutantene.

Ragnhild Valle Dahl, Vipers. 24 år. Bakspiller. Ingen landskamper. Har vunnet to Champions League-titler. 18 CL-scoringer for Vipers denne sesongen.

Thale Rushfeldt Deila, Molde. 22 år. Bakspiller. Fem landskamper. Markerte seg sterkt for Norge i Golden League. Meget duellsterk spill både i forsvar og angrep.

Kristina Sirum Novak, Sola. 22 år. Bakspiller. Fem landskamper. Venstrehåndsskytter som gjorde gode ting i Golden League. Scoret ni mål mot Nord-Makedonia sist vår.

Sunniva Næs Andersen, Vipers. 25 år. Venstrekant. Seks landskamper. Har utmerket seg med kunstscoringer for Vipers. To Champions League-titler. Rett inn i startoppstillingen.

Anniken Wollik, Romerike Ravens. 24 år. Venstrekant. Null landskamper. Bomben i EM-uttaket. Skiftet fra høyre- til venstrekant sist sesong. 33 mål på fire seriekamper i høst.

Ane Cecilie Høgseth, Storhamar. 21 år. Strekspiller. Fem landskamper. Gjorde det bra da hun fikk sjansen mot Sveits i Golden League. Seks mål i Champions League så langt.

Marie Davidsen, Bucuresti. 24 år. Keeper. 4 landskamper. Har kommet som en liten komet i Champions League. God da hun fikk sjansen mot Sveits. Klart tredjevalg.

Fakta Gruppespillet i EM 4. november: Norge – Kroatia 6. november: Sveits – Norge 8. november: Norge – Ungarn Les mer

De syv spillerne som har forsvunnet ut siden VM-gullet i Granollers for 10 måneder siden har – til sammenligning – totalt 896 landskamper og 2217 mål for Norge.

– Det er klart det ligger noen utfordringer i det. Man vet jo på forhånd aldri hvordan nye spillere håndterer mesterskap, sier Hergeirsson.

Han har klare forventninger om spillere i midtsjiktet når det gjelder erfaring, tar større ansvar. Som Vilde Mortensen Ingstad (95 landskamper), Emilie Hegh Arntzen (137) og Kristine Breistøl (44).

Om de syv mesterskapsdebutene sier landslagssjefen:

– De må kline til når de får sjansen!

Mens Marit Røsberg Jacobsen får mesterskapsfri for første gang siden 2016.