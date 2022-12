Martin Johnsrud Sundby om Emil Iversen: – Bommer fullstendig

VAL MÜSTAIR (VG) Emil Iversen (31) er utslått på prologen i Tour de Ski-sprinten. Martin Johnsrud Sundby mener at trønderen «bommer fullstendig» når han ikke forbereder seg i høyden.

UTSLÅTT: Emil Iversen i aksjon i sveitsiske Val Müstair nyttårsaften.

Iversen kommer rett fra lavlandet til Tour de Ski-start i høyden i Sveits.

– Jeg synes det er litt snodig. Det bør ikke være noen overraskelse for han at det er tøft å komme rett i høyden. Det bør ikke være noen overraskelse for Emil. I mine øyne bommer Emil fullstendig når han lader opp i Meråker, sier Sundby som ekspert i Viaplay-studio.

– Når du vet at høyden ikke er din beste venn og de to første distansene i Touren går på 1650 meter, da må forberede deg de siste 10–14 dagene i den høyden. Så det stusser jeg på, sier Martin Johnsrud Sundby.

VG har forsøkt å nå distansetrener Eirik Myhr Nossum etter Sundbys kritikk. Han har enn så lenge ikke besvart henvendelsen.

EKSPERT: Petter Northug, her avbildet under en VG-reportasje høsten 2022.

Iversen ønsket ikke å si noe til skrivende presse etter skuffelsen. Til rettighetshaver Viaplay sier han imidlertid følgende:

– Jeg følte meg egentlig fin. Kanskje jeg burde brukt mer krefter. Men det er for dårlig. Det var tøft å komme rett opp her og gå sprint. Det er kjipt å ryke ut igjen, men jeg begynner å bli vant til det.

– Skandale

Samtidig mener TV 2-ekspert Petter Northug at det er en skandale at det er to minutter mellom hver femte startende på prologen i Tour de Ski-sprinten nyttårsaften.

Regelen er innført for å unngå at løpere skal gå sammen og dra fordel av det.

– Skandale. Dette må være beviset på at vi er på feil plass. Vi kan ikke begynne på denne måten når vi skal vise fram produktet Tour de Ski. Dersom Val Müstair ikke kan ha et bedre opplegg enn at en prolog som varer i to timer så må FIS finne en annen plass, sier Northug ifølge TV 2.

De aktive utøverne hadde stort sett ikke noe imot det noe spesielle tidsintervallet.

– Det har ikke så mye å si, jeg synes det er greit, sier den britiske skistjernen Andrew Musgrave til VG.

Også Martin Løwstrøm Nyenget forsvarer denne startordningen:

– Jeg synes det er fair. Da går alle mot alle. Ingen får en rygg å dra nytte av.

BEST: Johannes Høsflot Klæbo vant prologen i Tour de Ski-sprinten.

På kvinnesiden kom det virkelig store overraskelser.

Sveitsiske Nadine Fähndrich vant prologen foran Tiril Udnes Weng, Märta Rosenberg, Anne Kjersti Kalvå og Frida Karlsson.

Men en av de store Tour de Ski-favorittene på kvinnesiden, amerikanske Jessica Diggins, røk også ut i prologen. Det samme gjorde Heidi Weng.

– Oj, veldig overraskende. Det er synd. Det hadde jeg ikke trodd, sier Tiril Udnes Weng om Diggins til Viaplay.

– Det overrasker meg veldig. Det er en liten skrell, sier Anne Kjersti Kalvå til Viaplay.

Heidi Weng sier at hun er «fornøyd» selv om hun ikke kom med i kvartfinalene etter å ha kommet 15 sekunder bak.

Hun satset først på å «fyke» gjennom pressesonen, men stoppet så opp:

– Jeg er verken det ene eller det andre. Det er jo kjipt, men ... Jeg følte meg egentlig bra. Jeg har ikke den farten inne. Du må være på hugget i en sprint, sier Weng.

– Jeg tar dag for dag her, fortsetter hun.