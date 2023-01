Karlsson fleipet med trenerdeling: – Snart får jeg ta ham tilbake på heltid

VAL DI FIEMME (VG) Her kaster Frida Karlsson (23) seg rundt tyske Katharina Hennig (26). Det er ikke tilfeldig. De er fra ulike nasjoner, men deler likevel på en svært viktig ressurs.

STERK DUO: Katharina Hennig (venstre) og Frida Karlsson, her i målområdet under lørdagens 15 kilometer klassisk i Val di Fiemme, Italia. De ble henholdsvis nummer én og to i rennet.

For lørdagens beste dameløpere – som satte de norske landslagsløperne i skyggen på den nest siste Tour de Ski-etappen – har nemlig samme trener.

Per Nilsson er Karlssons privattrener og tysk landslagstrener.

– Ja, jeg er litt redd. Snart må jeg ta ham tilbake på heltid, sier Karlsson og bryter ut i latter.

Den svenske langrennsyndlingen har satt seg i en nær uslåelig posisjon før søndagens fellesstart som avsluttes opp «monsterbakken» i Val di Fiemme.

– Verdens beste

Men hun kunne ikke unngå å glede seg på Hennigs vegne lørdag. Tyskeren spurtet ned Karlsson og tok sin første verdenscup-seier på 15 kilometer fellesstart.

26-åringen er en del av et fremadstormende tysk damelag. Hennig og Victoria Carl tok gull på lagsprinten i OL i Beijing og laget sikret et råsterkt sølv på stafetten.

– Hele det tyske laget har fått et løft etter at Per kom inn. Jeg tror ikke det er tilfeldig, sier Karlsson og fortsetter:

– Jeg mener han er verdens beste trener. Det er klart han hever et lag.

HAR SUKSESS: Tysklands landslagstrener og Frida Karlssons privattrener, Per Nilsson, her avbildet under en Tour de Ski-eta

Nilsson selv var strålende fornøyd med hvordan pallen ble seende ut. Han kaller spesielt Hennigs seier for fantastisk.

– Frida har jo sin plan og tyskerne har ganske lik filosofi. Basen er på en måte den samme, så må man ta hensyn til at individene er forskjellige og man jobber litt annerledes, sier svensken.

Han har vært Karlssons trener siden hun var 17–18 år gammel og ble hyret inn som Tyskland-trener våren 2022.

– OL var veldig bra, men det kjennes som at alle (de tyske) har løftet seg. Det kan skje når man bytter trener og litt filosofi, og får litt ny stimuli, sier Nilsson.

Tour de Ski sammenlagt etter 6 av 7 etapper: 1) Frida Karlsson, Sverige: 2.31.16

2) Tiril Udnes Weng, Norge: +1 minutt og 12 sekunder

3) Kerttu Niskanen, Finland: +1:37

4) Katharina Hennig, Tyskland: +2:00

5) Rosie Brennan, USA: +2:28 Øvrige norske: 6) Lotta Udnes Weng +2:37

7) Astrid Øyre Slind +3:03

8) Heidi Weng +3:47

10) Silje Theodorsen +4:57

30) Margrethe Bergane +9:00

Selv er Hennig – som de fleste andre utøvere fra Mellom-Europa – ansatt i militæret. Der hever hun lønnen sin, deltar på obligatoriske fem samlinger i leir på mellom seks til ni uker gjennom på vårparten, og trener for å bli best mulig i langrenn resten av året.

FEIRET: Katharina Hennig, her i målområdet etter seieren på 15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme lørdag.

Hennig forteller at det ikke er noen annen forklaring enn kontinuitet og store mengder trening som ligger bak den tyske suksessen det siste året.

Det ble gjort endringer på landslaget etter OL i Pyeongchang i 2018. Laget var ungt. På spørsmål om hvordan det har vært å leve et liv i skyggen av periodevis helt overlegne norske distanseløpere, svarer Hennig slik:

– Det har vært tøft for hodet. Men jeg tror også det gjør det sterk, på en måte. Nå er jeg bare glad for å se at vi får betalt for hardt arbeid.

PS: Frida Karlsson leder Tour de Ski sammenlagt før den siste etappen, en ti kilometer fellesstart som avsluttes med en klatring opp en alpinbakke på søndag.

PS 2: Damenes renn starter klokken 11:00. Herrene klokken 12:45. Konkurransene kan du se på TV 3 eller Viaplay.