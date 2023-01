Zuccarello mister Wild-kamp med skade

Mats Zuccarello fikk seg en smell sist kamp og er ikke med når Minnesota Wild møter Buffalo Sabres i NHL natt til søndag norsk tid.

NTB, VG

Nordmannen har til tider herjet for Wild denne sesongen og står med 40 målpoeng på 37 kamper.

Fredag kveld skriver The Athletic at Zuccarello ikke vil være med til Buffalo, men at han ventes å være klar til møtet med gamleklubben New York Rangers natt til onsdag.

Skaden betegnes som en overkroppsskade.

Søndag tar Wild imot St. Louis Blues på hjemmebane. Det er usikkert om Zuccarrello er klar til det oppgjøret.