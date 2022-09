Federer strigråt i avskjeden: – Jeg kunne ikke vært lykkeligere

(R. Federer/R. Nadal – F. Tiafoe/J. Sock 6–4, 6–7, 9–11) Det ble ingen seier for Roger Federer i avskjedskampen, men for sveitseren var farvelet til tennisen perfekt.

Foto: Kin Cheung / AP

Etter å ha selv misbrukt en matchball, endte det med et knepent tap for Federer og Nadal etter et supertiebreak. Da gikk det bare sekunder før de begge var oppløst i tårer. En 25 år lang tenniskarriere var over.

– Vi kommer oss gjennom det, sant? Det har vært en nydelig dag. Jeg sa det til gutta: «Jeg er glad, ikke trist», sier Federer før han går løs på et veldig følelsesladd avskjedsintervju ute på banen.

41-åringen sier at han er glad for at han kom seg gjennom kampen uten å skade seg.

– Matchen var bra. Jeg kunne ikke vært lykkeligere, sier Federer, som flere ganger må ta pauser for å klare å snakke videre.

– Det føles som en feiring. Det var akkurat det jeg håpet på.

Da Federer ble spurt om kona Mirka Federer og resten av familien, strømmet følelsene over for sveitseren fra Basel. De to møttes under OL i Sydney i 2000. 22 år senere har de fire barn sammen.

– Vi har hatt så mye gøy sammen. Alle sammen er her, både guttene og jentene. Kona mi har vært så støttende, sier Federer, før han må ta seg en pause.

– Hun kunne stanset meg for lenge siden, men hun gjorde ikke det. Hun lot meg fortsette. Det er utrolig, takk, sier Federer.

Samtidig fanget TV-kameraene opp både kona og kompisen Nadal som begge strigråt. På det tidspunktet var det omtrent ikke et tørt øye igjen i salen på O2 Arena.

Fakta Dette er Roger Federer: Navn: Roger Federer.

Alder: 41 år (født 8. august 1981).

Nasjon: Sveits.

Seirer i Grand Slam-turneringer: 20 (den siste i Australian Open i 2018).

Uker som verdensener på ATP-rankingen: 310. Les mer

At Federers avskjedskamp skulle gå i tospann med Nadal, var en perfekt avslutning på sveitserens begivenhetsrike karriere. Duoen har møttes i hele 14 Grand Slam-finaler, med 10 seirer til Nadal og fire seirer til Federer som fasit.

Tross den sportslige rivaliseringen, har de to vært gode venner fra start til slutt.

– Vi har hatt et veldig lettbeint og positivt forhold helt siden starten. Følelsene har bare vært positive. Med årene er de også bare blitt varmere, sa Nadal i forkant av avskjedskampen.

I nærmere 20 år har Federer dominert tennissporten sammen med Nadal, og noen år senere meldte Novak Djokovic seg på, og de tre har til sammen eventyrlige 63 Grand Slam-titler.

Publikum lot seg imponere av dette slaget til Federer.

Det var de to amerikanerne Frances Tiafoe og Jack Sock som sto på motsatt side i avskjedskampen. Federer og Nadal vant det første settet, før amerikanerne utlignet til 1–1.

Dermed måtte det avgjøres i et supertiebreak. Der tok Team Europa-ledelsen 3–0, før Sock og Tiafoe slo tilbake med fire strake poeng. Derfra og ut var det svært jevnt, men amerikanerne vant til slutt selv om Federer hadde hatt en matchball.

HEIAGJENG: Her blir Casper Ruud gratulert etter seieren mot Jack Sock.

Casper Ruud åpnet Laver Cup anno 2022 da han møtte Jack Sock tidligere fredag. Nordmannen avgjorde kampen i tiebreak.

Da Ruud satte inn matchballen som ga europeisk seier i åpningskampen, satt Federer og Nadal på benken og applauderte. Nordmannen innrømmer at han har kjent på et ekstra press for å gi førstnevnte en flott avskjedsfest.

– Alle spillerne kommer til å savne ham. Vi har allerede savnet ham i noen år mens han har vært ute. Det er gode vibber når han er tilbake. Han tar med seg så mye glede, energi og inspirasjon, sier Ruud.

Fakta Dette er Laver Cup Laver Cup, Europa mot et verdenslag, spilles over tre dager. Hver dag er det tre singlekamper og én double. Bare den første dagen er satt opp.

Det spilles tre sett. Hvis det er 1–1, vil det tredje settet avgjøres rett i et tiebreak til 10 poeng.

Den første dagen er seirene verdt ett poeng, den andre dagen to poeng, den tredje tre.

Det første laget som når 13 poeng vinner. Foreløpig er bare kampene den første dagen satt opp (Europa nevnt først): Casper Ruud – Jack Sock 2–1 i sett

Stefanos Tsitsipas – Diego Schwartzman 2–0

Andy Murray – Alex de Minaur 1–2

Roger Federer/Rafael Nadal – Jack Sock/Frances Tiafoe 1–2 Dermed står det 2–2. Les mer

– Hver eneste trening er fortsatt viktig for dem. De tar ingenting for gitt. Det er imponerende å se, for de har jo gjort alt og vunnet alt, men er fortsatt sultne på mer. Det er noe jeg skal forsøke å tenke tilbake på når jeg blir eldre, sier han om veteranene på laget.

Stefanos Tsitsipas fulgte opp med nok en seier for Team Europa da han slo Diego Schwartzman. Etter kampen fortalte grekeren at han ble sittende og så på en av Federers treninger nylig. Der beundret han veteranens touch og finesse.

– Roger er Roger. Han er en som har gjort ting så uanstrengt. De alle er forbilder for den yngre generasjonen, men Federer er et eksempel på hvordan man ikke skal gjøre ting, for spiller du som Roger kommer du definitivt til å mislykkes, ler Tsitsipas.

PS: Team Europa har vunnet fire av fire utgaver av Laver Cup. Da Ruud debuterte i 2021-utgaven, vant de hele 14−1.