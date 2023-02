Liverpools stjernekjøp tas i forsvar: – Jeg kunne ikke tro det

Darwin Núñez (23) har måtte tåle mye kritikk siden overgangen til Liverpool. Nå tas spissen i forsvar av to motspillere.

TRENGER TID: Darwin Núñez har ikke klart å opprettholde den samme målstatistikken som han viste i Benfica rett før Liverpool kjøpte ham.

Etter en spinnvill fjorårssesong hadde ingen sett for seg at regjerende Champions League-finalist og Premier League-toer Liverpool skulle ligge på 10.-plass etter 20 spilte serierunder.

Selv om forrige sommers stjernekjøp Darwin Núñez har scoret respektable 10 mål på 26 kamper er uruguayaneren muligens den Liverpool-spilleren som har måtte tåle aller mest kritikk.

Dette er Darwin Núñez Alder: 23 Posisjon: Spiss Tidligere klubber: Benfica (Portugal), UD Almería (Spania), Peñarol (Uruguay) Denne sesongen: Premier League: Fem mål og to målgivende på 15 kamper Champions League: Tre mål på seks kamper Engelske cuper: To mål og én målgivende på fem kamper

Faktisk så mye at selv motspillerne har blitt overrasket:

– Da vi spilte mot dem (Liverpool) på Anfield ble jeg så imponert over avslutningsferdighetene hans, både med venstrefoten og høyrefoten. Han traff alltid målet og tvang vår målvakt til å gjøre noen helt utrolige redninger, forteller West Ham-spiss Michail Antonio i den engelske podkasten «Footballers Football Podcast».

– Men så går jeg inn på Instagram og andre sosiale medier etter kampen og han blir latterliggjort. Jeg kunne ikke tro det. Hvis jeg husker riktig har han scoret 14 mål denne sesongen, sier Antonio før Premier League-kollega og Newcastle-spiss Callum Wilson bryter inn:

– Han har flere scoringer enn meg og deg til sammen! Så jeg kommer i hvert fall ikke til å si noe negativt om ham.

Se Núñez-involveringene fra den nevnte kampen her:

Selv om det korrekte antall scoringer spissen fra Uruguay har i Liverpool-drakt denne sesongen er 10, så virker ikke det å være hovedpoenget i Premier League-spissenes resonnement:

– Han kommer til å bruke tid på å tilpasse seg ligaen. Akkurat nå er det åpenbart ikke mye som skal til før han får tyn i sosiale medier. I dagens verden er det naturlig at han kommer til å se et par av disse nedlatende innleggene, og at folk ler av ham. I hans alder kan slikt gå inn på ham, men han må bare ikke ta det til seg, sier Wilson.

Se alle uruguayanerens Liverpool-scoringer i Premier League og de engelske cupene her:

Wilson – som både har landslagskamper og -mål for England på CV-en – tror nemlig Liverpool-fansen vil få mye glede av sin spiss fra Uruguay i fremtiden:

– Så lenge man alltid fortsetter å komme til målsjanser, så vil det til slutt løsne. Etter hvert vil avslutningene oftere settes i mål. Han må bare få enda flere minutter og erfaringer, spår Newcastle-spissen.

MOT CHAMPIONS LEAGUE? Callum Wilson og hans Newcastle har hatt en kjempesesong med kun ett tap på de 22 første serierundene.

Núñez' neste sjanse til å vise seg frem blir hjemme på Anfield mot byrival Everton mandag klokken 21.

Liverpool har enda ikke vunnet en Premier League-kamp i 2023 og ligger i skrivende stund hele tolv poeng bak fjerdeplassen som gir deltakelse i neste års Champions League. Da er det få ting som hadde smakt bedre for både spillerne og fansen enn tre poeng og seier over Everton.