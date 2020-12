Lillestrøm klar for Eliteserien etter nabohjelp: – Helt utrolig

(Ull/Kisa-Sogndal 2–0) Med litt hjelp fra naboen kunne Lillestrøm sprette champagnen i ettermiddag. LSK er tilbake i Eliteserien. Kongsvinger og Øygarden rykker ned.

For etter at Ull/Kisa knuste Sogndals muligheter til å ta igjen Lillestrøm, må Eirik Bakkes menn gjennom en kvalifisering, mens Lillestrøm rykker direkte opp og er tilbake i det gjeve selskap etter en snarvisitt i Obosligaen.

På Åråsen satt Lillestrøm-spillerne benket foran TV-en og fulgte det som var en sørgelig kjedelig fotballkamp på Jessheim stadion.

Det var det nemlig helt frem til Christian Aas laget et sjeldent mål. Hans første seriemål siden 2016-sesongen (!) var en perle:

Sjelden scoring

33-åringen fikk ballen i beina på 17-meter etter og klinte til på hel volley. Sogndal-keeper Renze Fij rakk knapt å reagere.

2–0 sørget midtstopper Morten Sundli for etter at Sogndal-forsvaret ikke klarte å rydde unna en corner. Fra skrått hold kunne Sundli doble ledelsen.

I Obos-ligaen er det også klart hvem som rykker ned. Øygarden og Kongsvinger gikk begge på smeller i dag henholdsvis mot KFUM Oslo og Grorud. Dermed blir det 2. divisjonsspill neste sesong.

Espen Garnås, som kom fra Ull/Kisa til Lillestrøm midt i sesongen, sendte en stor takk i retning Jessheim.

– Det er helt utrolig. Jeg er stolt av Kisa-gutta som hjelper oss i dag. Vi skulle gjerne ha ordnet opprykket selv, men det er deilig når det er i boks, sier Garnås til VG.

– Og nå er du eliteseriespiller?

– Det er noe jeg har drømt om hele livet, så det blir veldig kult.

Har en jobb å gjøre

LSK-kaptein Thomas Lehne Olsen oppsummerer et «spesielt år og en spesiell sesong» slik:

– Det har gått opp og ned, men uansett: At vi står her nå og skal spille i Eliteserien er veldig godt. Nå skal vi avslutte med stil hjemme mot Grorud, så skal vi ta en velfortjent ferie.

Trener Geir Bakke var lettet etter at opprykket var et faktum - en runde før slutt.

– Vi visste at det kom til å bli tøft. Vi har klart det, selv om vi har fått kjenne på det underveis. Nå er vi der vi skal være. Det er vi veldig glad for.

– Hvordan er LSK rigget for et comeback i eliteserien?

– Vi har en formidabel jobb foran oss, det må vi erkjenne. Vi må gjøre endringer på mange områder. Nå må vi skyte ytterligere fart, det er ikke noe å lure på. Så må vi ha litt fornying i stallen hvis vi skal leke med de store, fastslår suksess-treneren overfor VG.

– Det er stort å få være med på et opprykk. Det var derfor jeg kom hit, sier Torbjørn Kallevåg. Han skryter av de som ble med på nedrykket og valgte å kjempe for at oppholdet i OBOS-ligaen skulle bli så kort som overhodet mulig.

– Det er en fantastisk klubb å spille i. Nå får vi se hva som skjer, sier han til VG om fremtiden. Først skal han bli far - i romjulen.

Hele sekvensen fra Åråsen kan du se i opptak her:

