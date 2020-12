Hanna Öberg vant igjen – de norske skjøt seg ut av seierskampen

Etter første skyting var Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland innen rekkevidde for seieren, men på stående gikk det skeis for dem alle.

SLÅTT IGJEN: Marte Olsbu Røiseland ble igjen slått av svenskenes skiskytterdronning. Her fra forrige helgs renn i Kontiolahti. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYR?N

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Rennet er foreløpig ikke over. Saken oppdateres.

– Formen kjennes bra. Hun (Öberg) sjokkerte alle etter forrige sprint, og det kjennes godt å slå henne i sporet, sier Røiseland til NRK.

Hun lå lenge på tredjeplass i mål på sprinten i Kontiolahti, men ble til slutt slått av to blad Öberg - Hannah (1.) og Elvira (3.). Sveriges nye supersøsken kan bli deres svar på Johannes Thingnes og Tarjei Bø.

– Det kjennes «jättebra», jeg føler meg så trygg på standplass. Det en drøm å stå på pallen med Elvira, og vi har jo sett brødrene Bø gjøre det mange ganger, sier eldste Öberg til NRK.

– Det hadde vært «jättehäftigt» å stå på pallen med henne etter alle timene vi har trent sammen, sier yngste søster.

Voldsom langrennsfart

Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut i en voldsom fart i sporet, samme med Marte Olsbu Røiseland og sent startende Tiril Eckhoff, og alle fylte på første skyting.

Det gjorde imidlertid også den svenske dronningen Hanna Öberg, som også holdt et vanvittig tempo utover i løpet.

Som forrige helg i de finske skoger så det ut til å bli en norsk-svensk duell på sprinten.

Les også Tarjei Bø med første triumf på tre år: - Gikk for livet

Irritert

Men på andre skyting gikk det skeis for alle de norske kvinnene. Røiseland bommet én, Tandrevold og Eckhoff to.

– Det er lett å irritere seg over at jeg har valgt skiskyting som idrett, for det er vanskelig å få alt til å stemme samtidig, sier Tandrevold til NRK.

Dermed var det fritt frem for Öberg. Det ble fem rett ned og det ser så langt ut til å bli den sesongen for svenskenes yndling.

Karoline Knotten, forrige helgs sensasjonskvinne, skjøt ti treff - men farten var ikke rask nok i sporet.

– Jeg fikk et fall på sisterunden, og ble litt deppa, sier Knotten til NRK.

Publisert Publisert: 3. desember 2020 17:29 Oppdatert: 3. desember 2020 17:40

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent