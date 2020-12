Hyller Hergeirssons taktiske grep: – Byttene viser hvorfor han sitter i den stolen

Solas suksesstrener Steffen Stegavik (37) mener folk bommer grovt når landslagssjef Thorir Hergeirsson (56) trekkes i tvil taktisk – og mener snuoperasjonen i semifinalen kan stå som fasit.

KNOCKET DANSKENE FRA BENKEN: Thorir Hergeirsson jubler for norsk scoring i EMs semifinale. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert Nå nettopp

– Etter første omgang ser man på Twitter at alle hyller Jesper Jensen (Danmarks trener) for det taktiske, og hver gang Norge spiller en dårlig omgang i mesterskap de siste årene, så kommer det spørsmålstegn om Thorir er taktisk god nok. Jeg skjønner ikke at folk kan si det etter så mye som han har vunnet. En kamp varer i to ganger tretti minutter. Og ett mesterskap varer i 8-10 kamper. Det er mye mer taktikk som ligger bak enn det som kommer frem, sier Stegavik.

Trønderen – som også er vingveteranen Camilla Herrems ektemann – peker på grepene som snudde EM-semifinalen fra 10–13 til pause til 27–24 og norsk finaleplass:

Veteranen Katrine Lunde (40) overtok for Silje Solberg i mål, samtidig som Solbergs tvillingsøster Sanna ble satt inn på venstrevingen for Herrem.

Ifølge Stegavik fungerte det også som et effektiv mottrekk da danskene hadde startet med å plassere strekspiller mot kantene og scoret to ganger på den måten.

– De byttene Thorir gjør, viser hvorfor han sitter i stolen han gjør, og hvorfor han har vunnet så mye. Jeg ville også likt å se hvilken annen trener som hadde våget å sette tre høyrehendte på backene siste 12 minuttene når Nora (venstrehendte Mørk) har spilt som hun har gjort i både mesterskapet og i 2. omgang, påpeker Stegavik.

– Thorir er jo en enormt rutinert trener. Sammen med jentene klarer han å finne en god plan og slippe ned skuldrene. De vinner andreomgang med seks mål. Imponerende og ekstremt morsomt for norsk håndball, melder herrelandslagets stjerne Sander Sagosen til VG.

Les også Rørt Mørk etter EM-dramaet mot Danmark: – Det jeg har drømt om

«Den stille mester»

Tidligere landslagsspiller og TV 2s håndballekspert Randi Gustad trekker også frem Thorirs nye «sidekick» på benken – Tonje Larsen:

– Uten at det skal være til forkleinelse for Mia Högdahl (tidligere assistent): Tonje Larsen har også gjort mye. Hun er «den stille mester». Var verdens beste spiller, men slo seg aldri på brystet. Jeg heier litt på dem, på den typen. Hun er en så håndballklok dame, og jeg synes hun og Thorir utfyller hverandre bra i timeoutene, sier Gustad.

TOK NORGE TIL HIMMELEN: Thorir Hergeirsson peker under EM-semifinalen mot Danmark i samtale med Marit Malm Frafjord (til venstre) og assistent Tonje Larsen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Hun nevner tre ting i Norges ekstreme forvandling mellom omgangene: Pausepraten. Vingen Sanna Solbergs inntreden – og hvordan hun supplerte forsvarsmusklene til Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale i midten. Og at 21-åringen Henny Reistad spiller og spiller.

– Først ser du at de kommer inn skjerpet. Danmark har scoret mye fra kant, Solberg har sittet på benken hele kampen, men er en meget habil forsvarsspiller. Marit Malm Frafjord og Brattset limer i midten, danskene må rulle ut, og da er Solberg viktig, prosederer Gustad.

– Henny Reistad får tillit, samtidig som hun er rå selv. Så må jeg nevne Stine Bredal Oftedal. Kampens scoring er når hun kliner den i vinkelen da Norge måtte score. Merk også at Herrem kommer inn igjen (for Sanna Solberg) når de trenger en «basketspiller» på slutten, fortsetter den tidligere strekspilleren.

– Er jo bare å ta av seg hatten for disse jentene. Klare å reise seg etter en svak første omgang – og bare gå inn å knuse danskene i andre, fastslår Sander Sagosen.

Publisert Publisert: 19. desember 2020 02:53

Takk for at du leser BT Ikke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis. Bli abonnent