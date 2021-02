8 nøkler til VM-håpets suksess

OBERSTDORF: Jarl Magnus Riibers navn skrives allerede med gullskrift etter at han ble verdensmester i kombinert og gjorde slutt på 18 års ørkenvandring.

Jarl Magnus Riiber gjør seg klar til å komme ned fra gjerdet for å forsvare VM-gullet, men han tror det blir hard konkurranse fra flere hold. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Det skjedde i Seefeld for to år siden, i mesterskapet der han tok gull individuelt og avløste Bjarte Engen vil som tok den forrige VM-tittelen i 2001. I tillegg tok Riiber sølv i lagsprinten med Jan Schmid og gull i lagkonkurransen.

Før første VM-start fredag blir 23-åringen nevnt blant de største favorittene. Riiber sier at «vi blir målt i gull». Han har høye ambisjoner.

Aftenposten har bedt mennesker som kjenner Riiber godt, om å forklare hvorfor han er blitt en av de beste i denne idretten. Sportssjef Ivar Stuan, tidligere landslagskollega og nå hjelpetrener Jan Schmid, og far og tidligere trener John Riiber lister opp følgende:

Han er veldig dedikert. Svært innovativ. I forkant av alt. Flink til å ta de rette valgene som er viktig for ham. Dyktig til å gjøre de rundt seg gode, slik at de kan lære. Prioriterer å ha et lite team rundt seg. Har en kropp som skapt for kombinert. Er veldig selvgående. Vil ha fred til å gjøre de rette tingene.

Vinnerfjeset. Jarl Magnus Riiber er dedikert og gir uttrykk for stort engasjement da han vant trippelen i Seefeld i fjor. Foto: Matthias Schrader / AP

Jo flere kokker ...

Mangeårig landslagsutøver Jan Schmid (37) har lagt opp og blitt blant annet skitester. Nå er han i VM for å assistere langrennstreneren.

– Jarl liker best å ha få folk rundt seg. Når det blir mange kokker i et team, blir det mer søl. Derfor prøver vi i mesterskap å holde antallet nede. Målet er at det skal føles trygt.

Sportssjef Ivar Stuan berømmer Riiber av mange grunner, men mener det betyr ekstra mye at han vil gjøre andre gode.

– Men det medfører at vi også får vite hva han er opptatt av, slik at vi kan legge til rette for det han ønsker.

VM-gull i 2019! Bedre blir det ikke for Jarl Magnus Riiber, som gjerne vil kopiere bragden i Oberstdorf. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Krever mange egenskaper

I denne sporten skal to ulike idretter kombineres. Riiber er en type som har et godt utgangspunkt.

– Han har eksplosivitet og styrke i hoppbakken og hurtighet i langrennsløypa, mener Stuan.

Utenom treningen liker Riiber å trekke seg litt tilbake.

– Han vil ha mest mulig fred til å gjøre de tingene han må for å kunne være på hugget når det gjelder. Og det får han selvsagt lov til.

Deltok på precamp

Pappa John Riiber hadde trenerrolle frem til sønnen var 16 år. Nå er han og de nærmeste i familien dem som stiller opp på hjemmebane, mest for å tilrettelegge. Under precamp på Pellestova var foreldrene og Riibers samboer og vesle datter Ronja i denne gjengen. Der kunne Jarl Magnus Riiber roe ned og konsentrere seg om forberedelser til VM.

Både faren og sønnen trekker frem at Thor-Øistein Endsjø, tidligere lege for flere landslag, har en viktig rolle i det lille teamet.

– Thor-Øistein trår til ved behov. Han gjør en fantastisk jobb med å være samtalepartner for Jarl og få bort en eventuell lekkasje. Jarl har stor tiltro til ham.

Fakta Jarl Magnus Riiber Født: 15. oktober 1997 Klubb: Heming/Kollenhopp Kommer fra: Oslo Bosatt: Lillehammer Sivilstand: Samboer, ett barn Meritter: To VM-gull og en sølvmedalje. OL-sølv, To gull og to bronse i junior-VM. 33 enkeltseire i verdenscupen og to sammenlagtseier (2018/19 og 2019/20). Les mer

Jarl Magnus Riiber er klar for første VM-konkurranse i Oberstdorf. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Vet hva han vil

Hva sier så Jarl Magnus Riiber selv om nøklene til suksessen?

– Jeg har alltid likt å utforske og lage utstyr. Ikke noe skal være uprøvd. Når man kommer på et visst nivå, er det vanskelig å strekke ting noe lengre. Samtidig er man nødt til å tenke nytt og se om det kan funke.

– Du er veldig bestemt?

– Ja, det er ikke noe å tvile på. Ofte vet utøverne best selv. Og for å få til det liker jeg å ha mine folk rundt meg, et støtteapparat jeg føler meg trygg på. Jeg holder fast i det som jeg føler fungerer.

Kombinert fredag: Kl. 10.15 hopp i normalbakken. Kl. 16.00: 10 km