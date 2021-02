Bærum-Buick red inn 20 mill. kroner

William Buick (32), oppvokst i Bærum, nå første-jockey hos Godolphin-stallen i Dubai, red lørdag inn 20 millioner kroner på Saudi Cup-dagen i Riyadh.

HÅVER INN: William Buick fortsetter å håve inn millioner til hesteeierne. Foto: Godolphin

Jockeyen får ti prosent av premiepengene, og Buick innkasserer to av millionene selv.

Han vant to av løpene på storløpsdagen og tok med seg et par andre gode plasseringer, samt at han ble nummer syv i dagens storløp, der førstepremien var gigantiske 85 mill. kroner. Til sammen passerte Buick dermed 20 mill. kroner til blide hesteeiere, som nok gladelig forærer ham et par av millionene.

– En bra dag for meg. Og morsomt å vinne på en japansk hest, sa William Buick til Equus i etterkant. Han snakket om sin seier med Capano Kicking, til hyggelige 15 i odds.

Han er britisk statsborger. Den unge Buick’en ryddet skolepulten etter 1. klasse på Eikeli videregående i Bærum og dro til en usikker fremtid som jockeylærling i England. Han jobbet knallhardt og hadde flyt og litt flaks på veien mot stjernestatus. I mars 2010 kom gjennombruddet da han styrte musikal-komponisten Andrew Lloyd-Webbers Da Re Mi inn til seier og 18 millioner kroner i storløpet Dubai Sheema Classic. Siden har han ikke sett seg tilbake.

Nå rir han i blått som førstejockey for Godolphin, verdens største hesteeier, og er en av klodens mest kjente jockeyer. Totalt nærmer han seg 1500 seirer i karrieren.

